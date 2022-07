Vodiči si po mesiacoch zdražovania konečne vydýchli! Ceny pohonných látok na Slovensku po únavnom zdražovaní konečne klesajú a cena benzínu sa postupne dostáva na hranicu euro osemdesiat. Dátoví analytici však prišli s upozornením, ktoré by si mal prečítať každý Slovák ešte predtým, ako dnes natankuje!

"Ceny palív na čerpacích staniciach v regióne za posledné 3 týždne pekne klesajú. Postupne, pomaly, a hlavne prestali rásť," informujú dátoví analytici z Dát bez pátosu na sociálnej sieti Facebook a pre motoristov majú ďalšie dobré správy. Ešte predtým, než dnes pôjdete natankovať, si to dobre rozmyslite. Dátoví analytici očakávajú ďalší pokles, ktorý by mal prísť už tento týždeň.

"Tento trend by mal pokračovať aj tento týždeň a koncom júla. Na čerpacích staniciach na Slovensku sa spravidla ceny menia vo štvrtok ráno. Možno rátať s poklesom o cent-dva. Bude to dobrý mesiac. Poklesy v jednotlivých krajinách vidno v grafe, kde má Maďarsko výkyvy hlavne pre pokles menového kurzu forintu (pri regulovanej cene), ale ostatné krajiny vykazujú fundamentálne dobrý vývoj," informujú a ďalej vysvetľujú, že na cenu pohonných látok vplývanú tri faktory.

Tým prvým je ropa. Cena ropy od stredu júna pozvoľna klesá a je o 15 % nižšia ako maximum. "Takýto pokles v palivách neuvidíme, lebo cena je tvorená cenou surovín a koncového produktu, plus spotrebná daň a navrch DPH. Ale asi 10-percentný pokles by sme mali v dôsledku poklesu cien ropy vidieť aj na účte za tankovanie. Sme asi v polovici. Cena by teda mala ísť ešte dole," tvrdia analytici. Druhým faktorom je menový kurz euro/USD, ktorý sa postupne zotavuje. Tretím faktorom je prirodzený tlak na výrobcov palív.

Prečítajte si aj: