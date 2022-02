Vláda hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi odporučila preradiť všetky obchody do režimu základ. Tam doteraz patrili napríklad potraviny, lekárne či drogérie.

Vláda na dnešnom rokovaní prijala nové odporúčania pre hlavného hygienika. „Svojim uznesením odporučila zrušiť rozdelenie obchodných prevádzok na esenciálne a neesenciálne a všetky obchody zaradiť do režimu základ,“ informuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Do režimu ZÁKLAD patria všetky osoby a to bez ohľadu na to, či sú zaočkované, prekonali ochorenie alebo majú negatívny test.

Vláda zároveň aktualizovala dokument s opatreniami proti variantu Omikron tak, aby reagoval na aktuálne platné opatrenia, teda úprava režimu v zamestnaní či platnosť potvrdení po prekonaní ochorenia Covid-19 na 180 dní.

„Vláda na návrh Ministerstva zdravotníctva SR schválila odporúčanie, aby zamestnávatelia v maximálne možnej miere využívali režim home office a tým znížili riziko prenosu ochorenia Covid-19 v pracovných kolektívoch," doplnila Eliášová.

Na expertnej úrovni naďalej prebiehajú diskusie o ďalšom uvoľňovaní opatrení po odznení vlny Omikron. Po ich zavŕšení budeme verejnosť včas informovať.