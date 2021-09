Zvýšený prídavok dostanú rodičia všetkých detí do 18 rokov s výnimkou tých v hmotnej núdzi, ktorí už zvýšený prídavok na kompenzáciu komplikácií spojených s pandémiou nového koronavírusu dostali vo výške 333 eur na dieťa.

O peniaze netreba žiadať. Rodičia detí do 18 rokov dostanú za september, teda v októbrovom výplatnom termíne o 74,5 eura viac než zvyčajne. „Súčasne sa navrhuje poskytnúť toto jednorazové zvýšenie aj rodinám, ktoré poberali prídavok na dieťa, avšak ich nezaopatrené dieťa, ktoré by v septembri 2021 bolo mladšie ako 18 rokov veku, zomrelo v čase od marca 2020 do septembra 2021," píše sa v predkladacej správe.

Stovka pre všetkých nebude mať vplyv na príspevok pre prvákov základných škôl. Výška tohto príspevku je tento rok vďaka rastúcemu životnému minimu 104,76 eura. Rodičia prvákov tak dostanú súčet príspevku a zvýšeného prídavku, teda 204,76 eura.

Štát to bude stáť viac než 70 miliónov eur.

Na akú sumu máte nárok

100 € - na každé dieťa vo veku do 18 rokov

204,76 € - na dieťa, ktoré prvýkrát nastúpilo do 1. ročníka ZŠ

