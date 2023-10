„Vďaka platovému automatu rastú mzdy zdravotníckych zamestnancov výraznejšie ako pri iných pozíciách vo verejnej správe. V roku 2023 boli navyše skokovo zvýšené mzdy nad rámec automatu a mzdy tak rástli výraznejšie ako v iných odvetviach ekonomiky," tvrdí rezort financií. Valorizácia je podľa ministerstva legislatívne definovaná len pre nemocničnú zdravotnú starostlivosť, s efektom rastu platov sa však počíta aj v ambulantnom sektore cez vplyv trhu práce.

Hlavným scenárom konsolidačného opatrenia je jednorazové zníženie valorizácie platov zdravotníkov o polovicu v roku 2025, čim by sa v roku 2025 dosiahla úspora 176 miliónov eur. Inou alternatívou by bolo miernejšie zníženie rastu platov vo viacerých rokoch. Aj tento scenár by si však vyžadoval zmenu legislatívy. Rizikom je podľa rezortu financií nedodržanie podmienok memoranda, ktoré spoločne podpísali vláda a Lekárske odborové združenie koncom minulého roka.

Lekár by dostal aj o 170 eur menej

Nemocničný lekár v tomto roku podľa odhadu rezortu financií zarobí v hrubom v priemere 4 444 eur. V budúcom roku by sa mala jeho mzda vďaka platovému automatu zvýšiť o 341 eur. Ak by nemocničný lekár prišiel o polovicu valorizácie platu, mesačne by to pre neho znamenalo približne o 170 eur menej. Ročne by tak prišiel o viac ako dvetisíc eur. Sestra pracujúca v nemocnici by mala v tomto roku zarobiť v hrubom v priemere 2 065 eur. Budúci rok by mal jej plat stúpnuť o 159 eur. Ak by jej štát vzal polovicu valorizácie, prišla by o 79 eur mesačne, teda 948 eur ročne. Pôrodná asistentka v nemocnici v tomto roku zarába v hrubom 1 846 eur. Jej by sa mal plat v budúcom roku zvýšiť o 142 eur. Ak by prišla o polovicu valorizácie, poškodilo by ju to o 71 eur mesačne, čo znamená 852 eur ročne.

Z nárastu platu by sa ubralo aj nemocničnej praktickej sestre a sanitárovi. Praktická sestra by si pri tohtoročnom odhadovanom priemernom plate 1 492 eur mala budúci rok prilepšiť o 115 eur mesačne a sanitár pri priemernom zárobku 1 318 eur o 101 eur mesačne. Ak by sa im valorizácia krátila na polovicu, praktická sestra by prišla o 57 eur mesačne a sanitár o 51 eur mesačne. V ročnom vyjadrení by praktická sestra dostala menej o 684 eur a sanitár o 612 eur.

