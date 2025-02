Štátne dlhopisy určené pre bežných občanov sa začnú predávať 3. marca. Možnosť investovať do dlhopisov nazvaných Investor a Patriot poskytne pätica vybraných bánk. Dlhopis Investor so splatnosťou dva roky bude ponúkať ročný výnos 3 %, Patriot so splatnosťou štyri roky 3,3 %.