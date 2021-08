Aj druhé kolo žrebovania o prémiové výhry bolo veľkou drámou. Po tom, čo štyria vyžrebovaní z minulého týždňa nedosiahli na 100-tisícové výhry, sa peniaze presunuli do ďalšieho kola. Hneď prvý vyžrebovaný lístok z osudia tak znamenal rozprávkovú výhru 501-tisíc eur. Telefón zdvihla Manuela z Bratislavy a spočiatku sa zdalo, že si pol milióna eur na účet nepripíše. Keď povedala, že priamy prenos nesleduje, viacerí si mysleli, že výherkyňa nebude vedieť heslo. V živom vysielaní sa dokonca priznala, že nevie ani to, o akú sumu sa hrá.

Organizátori lotérie však po minulotýždňovom fiasku uvoľnili pravidlá. Heslo je viditeľné oveľa dlhší čas, opakujú ho aj moderátori. Zrejme to pomohlo k výhre aj Manuele. Napriek tomu, že program nesledovala, heslo vedela, zodpovedala ho do 20 sekúnd, čím splnila podmienky súťaže a môže sa tešiť z kráľovskej výhry. „Zatiaľ tomu neviem uveriť," bola jej bezprostredná reakcia.

Nasledoval krátky rozhovor s moderátormi, ktorí sa jej pýtali, čo plánuje urobiť s výhrou a tiež, čím sa živí. „Som v reklamnej brandži, čiže asi do veľkej miery v tom, v čom sa pohybujete vy. Živím sa ako makeup artist," stihla prezradiť Manuela.

Nedeľný prenos podľa RTVS sledovalo v televízii a na internete spolu asi 870-tisíc Slovákov. Mnohí z nich začali po výherkyni okamžite pátrať. Potvrdil to aj odborník na sociálne siete. „Tesne po výhre, doslova t v spojení so slovami ako Bratislava, makeup artist či reklamná agentúra. Platilo to aj pre vyhľadávač Google, ale aj pre sociálne siete. Ľudí prirodzene zaujímalo, kto je víťazka a či náhodou nemajú spoločných známych či priateľov. Keďže má víťazka netradičné meno a navyše prezradila aj svoje povolanie, zvyšovalo to šancu, že budú úspešní a dopátrajú sa ku konkrétnemu profilu víťazky," vysvetlil Gabriel Tóth z agentúry Katedra komunikácie.

