Kuracie rolky s kuskusovou plnkou

Kuracie rolky s kuskusovou plnkou sú chutné a zdravé. Zdroj: LAURA WITTEKOVA

65 min

nízka náročnosť

4 porcie

Suroviny: 4 kusy kuracích pŕs, 250 g kuskusu, 300 ml vody, 1 lyžica práškového cukru, 1 lyžička mletej škorice, 2 lyžice hrozienok, 70 g plátkov mandlí, 50 g masla, soľ, mleté čierne korenie, extra panenský olivový olej, šalát ako príloha.

Postup: Kuskus dáme do zapekacej misky a zalejeme 300 ml vriacej vody zmiešanej s pol lyžičkou soli. Dobre premiešame, aby sa tekutina rovnomerne vstrebala. Asi po 10 minútach kuskus premiešame prstami, aby sme ho prevzdušnili a rozbili prípadné hrudky. Ku kuskusu pridáme cukor, 1,5 lyžice oleja, mletú škoricu, hrozienka (predtým ich na 10 minút namočíme do vody). Na oleji oparžíme plátky mandlí a tiež ich vmiešame do kuskusu. Nakoniec pridáme maslo. Kuracie prsia umyjeme a osušíme. Po dĺžke ich prekrojíme ako knihu a naklepeme, aby sme mali tenký plát mäsa. Osolíme ich a okoreníme. Na každý plát dáme kuskusovú plnku, mäso zvinieme a zaistíme špáradkom alebo previažeme kuchynským špagátikom. Kuracie rolky opečieme na oleji z každej strany dozlatista. Kuskusovú plnku dáme do zapekacej misy, na ňu položíme kuracie rolky, polejeme ich medom a dáme piecť do rúry pri asi 180 stupňoch. Pečieme asi 30 minút. Podávame s hlávkovým alebo s rímskym šalátom.

Jahňacie na Veľkú noc musí byť! Takto vám bude chutiť. Čítajte na ďalšej strane!