Polievka s knedličkami a pestom

Talianska polievka s knedličkami, syrom a paradajkami. Zdroj: internet

70 min.

stredná náročnosť

10 porcií

Suroviny:

Na knedličky: 1 hrnček strúhanky, 1 hrnček strúhaný tvrdý syr (ideálne parmezán), 2 lyžice sušenej petržlenovej vňate, 2 lyžice bazalkového pesta, ½ lyžičky sušeného cesnaku, 750 g mletého mäsa.

Na vývar a dokončenie: 1 lyžica olivového oleja, 1 väčšia cibuľa, ½ lyžičky mletej červenej papriky, 1,5 l kuracieho vývaru, 750 ml vody, 2 – 3 kôrky tvrdého syra, 1 hrsť drobných cestovín, 3 lyžice bazalkového pesta, 2 – 3 hrste listového špenátu alebo ružičkového kelu, soľ, čierne mleté korenie.

Postup: Rúru predhrejte na 200 °C a doprostred dajte mriežku. Plech vyložte alobalom alebo papierom na pečenie, ten postriekajte olejom alebo potrite tenučkou vrstvou oleja. V miske vidličkou poriadne premiešajte strúhanku, syr, petržlenovú vňať, pesto a sušený cesnak. Pridajte mleté mäso a premiešajte, aby sa zmes spojila. Lyžicou oddeľujte kúsky a vytvarujte guľôčky, ktoré v odstupoch klaďte na plech. Mali by ste mať okolo 30 knedličiek. Pečte ich asi 20 minút, až budú opečené a pevné. Kým sa pečú, rozohrejte vo veľkom hrnci olej a vsypte nakrájanú cibuľu. Pri strednej teplote ju smažte asi 5 minút, pridajte papriku, vlejte vývar a vodu, pridajte kôrky z tvrdého syra. Varte asi 15 minút. Vsypte cestoviny a varte ich podľa pokynov na obale. Asi 3 minúty pred dovarením cestovín pridajte do polievky pesto, pokrájanú listovú zeleninu a knedličky. Pred podáváním vyberte kôrky syra, polievku dochuťte soľou a korením. V tanieri pridajte do polievky prípadne ešte nastrúhaný syr.



