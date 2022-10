S Lidlom a denníkom Plus JEDEN DEŇ navaríte chutne, dobre a za diskontné ceny. Zdroj: NMH

Česko-Slovenská pečená kačica na jablkách s kapustou

Pečená kačica chutí úžasne s čevenou kapustou a lokšami. Zdroj: archív

Suroviny: 1 kačka (2 400g), 4 až 6 tuhších zelených jabĺk, 30 g maslo, 2 lyžice kryštálového cukru, 50 ml bieleho vína, soľ, 1 hlávka červenej kapusty, olej, 1 cibuľa, drvená rasca, hladká múka, kryštálový cukor, ocot

Postup: Kačku umyte, osušte kuchynskou papierovou utierkou a nakrájajte na menšie časti. Jednotlivé porcie uložte do pekáča. Rúru predhrejte na 200 °C. Kačku dajte do vyhriatej rúry, aby sa mäso uzavrelo. Až potom ju osoľte, posypte drvenou rascou a podlejte malým množstvom vody. Pekáč prikryte alobalom a počas pečenia polievajte výpekom. Jablká umyte, nakrájajte na väčšie kusy a zbavte jadrovníkov. V hrnci zohrejte maslo, jablká posypte cukrom a polejte vínom. Duste do polomäkka. Keď sú porcie kačky takmer upečené (minimálne po hodine), pridajte do pekáča jablká a spolu pečte už nezakryté ešte 10 minút.



Červenú kapustu pokrájajte. Na oleji opražte nadrobno pokrájanú cibuľu. Pridajte pokrájanú kapustu, osoľte, posypte drvenou rascou a za častého miešania a podlievania duste. Mäkkú kapustu zaprášte múkou, podlejte vodou, povarte. Podľa chuti ochuťte cukrom a octom.

čas 120 min

stredná náročnosť

8 porcií

