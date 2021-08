Základný servis vás nestojí takmer nič, len trochu odhodlania, času a záujmu. „Stačí vám pár vecí a päť minút času. Keď sa údržba zanedbáva, bicykel trpí, trpia prevody, odpruženie, jednoducho tie komponenty odídu rýchlejšie,“ radia odborníci zo servisu MTBIKER.

K základným pravidlám údržby bicykla patrí jeho čistota. „Po každej jazde sa snažíme bicykel očistiť a postarať sa aspoň o pohon a vidlicu. Bicykel nie je vhodné umývať pod silným tlakom vody (napr. vapka), najmä netreba silným prúdom mieriť na miesta, kde by voda mohla zatiecť (stredové zloženie, náboje, atď.). Reťaz a pohon čistíme za pomoci prípravkov na to určených – čistiaci sprej, práčka na reťaz, kefky na ozubené kolieska,“ vysvetlil Marek (29), člen klubu horskej cyklistiky MTB Nehuness Team.

Treba si radšej dať námahu a špinu očistiť mechanicky. „Netreba bicykel vždy celý čistiť, dôležité je zamerať sa na hlavné časti, ako je pohon a odpruženie,“ odporúčajú servisní technici.

Okrem očistenia patria k údržbe aj ďalšie dôležité úkony. „Po očistení a osušení cca po 2 hodinách reťaz namažeme olejom. Vidlicu taktiež očistíme a nanesieme na vnútorné nohy vidlice silikónový olej. Pri tomto úkone si musíme dať pozor, aby olej nezatiekol do bŕzd alebo na brzdový kotúč. Potom s vidlicou párkrát zapružíme,“ vysvetľuje skúsený cyklista.

Niekedy to všetko z časových dôvodov nie je možné a po krátkom výjazde za sucha to ani nemusí byť potrebné. „Vzhľadom na podmienky – mokro, sucho, blato, sneh, atď. Je to individuálne, avšak interval medzi domácou údržbou by nemal presiahnuť povedzme 150 km,“ radí Marek. Dobre uskladňovaný a ošetrený bicykel sa odvďačí dlhoročným slúžením a vy neprídete k zraneniu len pre nesprávnu údržbu bicykla.

