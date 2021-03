Počet pacientov v slovenských nemocniciach presiahol 4000. Niektoré z nich už tento nápor nezvládajú. Informáciu o prevoze prvých pacientov do Poľska potvrdil pre Plus JEDEN DEŇ viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk. „V pondelok a v utorok má byť prevezených prvých 20 pacientov do poľského Nového Targu a Gorlíc," povedal Pramuk s tým, že ide o hospitalizovaných z východného Slovenska.

Pomocnú ruku v ťažkej situácii nám podali aj Rumuni. Koncom minulého týždňa k nám poslali lekárov a sestry, ktorí prišli pomôcť do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. „Situácia v našich nemocniciach je vážna. Míňajú sa nám predovšetkým lôžka, ktoré sú venované najťažším pacientom, ktorí sú na ventilácii a potrebujú veľkú pomoc našich anestéziológov, intenzivistov a sestier," vyhlásil Stachura.

Ešte koncom januára k nám prišlo vyše 200 poľských lekárov a zdravotníkov, ktorí pomáhali pri celoplošnom skríningu.