Pravdepodobne veľkému nešťastiu zabránili českí policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky v pondelok 18. júla okolo poludnia. Linku tiesňového volania kontaktovala oznamovateľka s tým, že v Prahe na Orlickej ulici stojí vozidlo s pootvoreným okienkom a malým batoľaťom v detskej sedačke vo vnútri.

Oznamovateľka celá rozrušená dodala, že pri vozidle stojí minimálne štvrť hodiny, na vozidlo páli slniečko a ona má o batoľa veľký strach. Policajti po príchode na miesto zistili, že dieťa vo vnútri je na pohľad spotené, má červenú hlavičku a hlasno plače.

"Z obavy o jeho život tak policajti rozbili zadné okienko a drobca z rozpáleného vozidla vybrali. Do svojej starostlivosti si ho prevzala oznamovateľka, a to až do príchodu matky. Tá k celej udalosti uviedla, že si odbehla niečo zariadiť a bola preč necelú pol hodinu. Netušila vraj, že by sa mohlo niečo stať," opisuje hovorca polície Jan Rybanský.

Z preventívnych dôvodov potom bolo polročné batoľa odvezené do nemocnice na vyšetrenie.

Anketa Nechali ste niekedy dieťa alebo domáceho miláčika v lete v aute? Áno, viackrát 0% Áno, ale len na 5 minút 0% Nie, nikdy 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

"Touto cestou by sme radi apelovali na všetky matky i otcov, aby v súčasných horúčavách nepodceňovali možné nebezpečenstvo a pokiaľ je to len trochu možné, sa zamysleli nad možnými následkami, ako by ich ich „netušenie a zariaďovanie“ mohlo poznamenať na celý život," dodal hovorca polície.