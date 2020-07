Jazda na kolobežke s motorom sa môže zdať jednoduchá a zábavná, no aj tak netreba zabúdať na bezpečnosť a pravidlá. Polícia v poslednom čase eviduje čoraz viac problémových situácií, v ktorých sú v hlavnej úlohe elektrické kolobežky. Najmä po nástupe dobre známych „zelených kolobežiek“ v hlavnom meste, začala polícia s veľkou osvetou na sociálnych sieťach. Pravidelne zverejňuje videá, čo všetko kolobežkári porušujú.

Veľkým problémom je ich jazda po chodníkoch. „Zakázať to! Sú bezohľadní a správajú sa, ako keby im patrili chodníky aj cesty,“ napísala Erika k jednému z videí, ktoré zverejnila polícia. Pridali sa k nej aj ďalší nespokojní ľudia. „Ako chodec sa už bojím chodiť po chodníku pre bezohľadnosť mnohých kolobežkárov aj cyklistov. A ešte ani raz som nevidela policajtov, ktorí by na bezpečnosť dohliadali,“ komentovala Adriana. Policajti chcú však aj svojou aktivitou na sociálnych sieťach dokázať, že pravidlá kontrolujú. Vysvetľujú, že elektrické kolobežky nemajú zákaz vstupu na chodník, no nesmú jazdiť rýchlo. „Nesmú prekročiť rýchlosť chôdze,“ spresňuje polícia. Nemali by tiež predbiehať chodcov, ale prispôsobiť sa ich rýchlosti a ísť za nimi. Rovnako netreba zabúdať, že na chodníku treba jazdiť vždy po pravej strane.

Čoraz častejším prešľapom je aj jazda vo dvojici na elektrickej kolobežke. „Na jednomiestnej kolobežke s pomocným motorčekom sa nesmie prepravovať viac ľudí,“ vystríha polícia. Za porušenie hrozí pokuta až do výšky 50 eur.

Výnimkou však nie sú ani opití kolobežkári. V uplynulých dňoch riešili bratislavskí policajti nehodu, pri ktorej sa ľahko zranil 44-ročný kolobežkár a nafúkal 2,04 promile. „Osoby na elektrickej kolobežke nie sú považované za chodcov, ale za vodičov nemotorového vozidla. Osoba, ktorá šoféruje elektrickú kolobežku, nesmie byť pod vplyvom alkoholu. Neplatí to iba v prípade jazdy v obci, meste alebo na ceste vyhradenej pre cyklistov, aj v tomto prípade však nesmie hodnota alkoholu v krvi presiahnuť 0,5 promile,“ informujú muži zákona. Za tento priestupok hrozí pokuta vo výške až 650 eur.

Anketa Vyskúšali ste už jazdu na elektrokolobežke? Áno, chodím na nej denne 0%

Áno, občas sa na nej zveziem 9%

Áno, raz 4%

Nie, ale chcel by som 9%

Nie, ani neplánujem 78% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Novela, ktorá upravila pravidlá pre elektrické kolobežky, vstúpila do platnosti vlani v decembri.

Kolobežkári, pripomeňte si 8 základných zásad, ochránite seba aj ostatných! »