Už zajtra sa prebudíme do volebného dňa. Od skorého rána až do večera zaplnia Slováci volebné miestnosti, aby odovzdali hlas svojmu favoritovi. Prinášame vám najčastejšie otázky a odpovede k priebehu hlasovania. S pasom pred komisiou neuspejete a viete, čo máte robiť „za plentou”?

V histórii samostatnej Slovenskej republiky ide v poradí o deviate voľby do NR SR – okrem piatich parlamentných volieb konaných v pravidelnom intervale štyroch rokov (1998, 2002, 2010, 2016 a 2020) ide v poradí o štvrté predčasné voľby (po voľbách v rokoch 1994, 2006 a 2012).

Kedy budú voľby?

– Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky budú prebiehať iba v jeden deň. Voľby sa uskutočnia v sobotu 30. septembra 2023 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Kam mám ísť voliť?

– Volebný akt sa odohráva vo volebnej miestnosti. To, do ktorej kto patrí, sa každý dozvie z oznámenia „Oznámenie o mieste a čase konania volieb“, ktoré by mu obecný úrad mal doručiť najneskôr 25 dní pred dňom volieb (teda najneskôr v utorok 5. septembra 2023) do miesta jeho trvalého bydliska. V ňom je uvedený čas konania volieb, volebný okrsok a miesto (konkrétna volebná miestnosť), kde môže volič voliť, s uvedením presnej adresy tejto volebnej miestnosti.

Čo si potrebujem so sebou vziať do volebnej miestnosti?

– Úplne postačuje mať pri sebe občiansky preukaz. Žiadny iný preukaz totožnosti, ako napr. cestovný pas, nie je prípustný. Pero, ktoré bude nutné pri označovaní hlasovacieho lístku, si nosiť nemusíte. Bude vo volebnej miestnosti priamo „za plentou“ (volebná kabínka – priestor, kde sa vyplňuje hlasovací lístok).

Čo robiť, ak pri sebe nemám občiansky preukaz?

– Ak volič pri sebe vo volebnej miestnosti nemá občiansky preukaz, nemôžu mu byť vydané hlasovacie lístky. Preto v prípade, že si volič svoj občiansky preukaz nepriniesol, jedinou možnosťou je vrátiť sa poň domov a prísť ešte raz.

