Kto chce, robotu si v dnešných časoch nájde. Pandémia najprv vyvolala obavy, platy dokonca minulý rok klesli, no s oživením ekonomiky aj pracovný trh zasiahol boom. Počty voľných pracovných miest sa dostali na rekordy spred koronakrízy a firmy majú problém obsadiť pozície novými zamestnancami. To, samozrejme, tlačí aj na rast miezd. Pozrite, pod aký plat by ste vo vašom regióne nastúpiť do práce nemali!

Ekonomika sa rozbehla a nezamestnanosť klesá. Niektoré firmy majú problém zohnať nových pracovníkov. Vyplýva to z rozsiahleho prieskumu miezd personálnej agentúry Grafton počas druhého štvrťroka 2020 vo všetkých krajoch Slovenska. „Na trhu práce je situácia priaznivá. Je to preto, že máme naozaj vysoký počet otvorených pracovných pozícií, počet sa rovná tým najväčším počtom pred vypuknutím koronakrízy, približne 75-tisíc. Keď to veľmi zjednoduším, tak roboty je dosť,“ konštatoval aktuálnu situáciu Miroslav Garaj, výkonný riaditeľ personálnej agentúry Grafton.

Kým počas prvej a druhej vlny boli v ohrození predovšetkým pracovné miesta v gastre, hotelierstve a cestovnom ruchu, v súčasnosti sa štruktúra nezamestnanosti mení. Zamestnávatelia v bratislavskom, banskobystrickom a košickom kraji majú problém voľné pracovné miesta obsadiť kvalifikovanými zamestnancami. „Pracovné portály ponúkajú nespočetné množstvo ponúk z oblasti IT, napriek tomu majú technologické firmy na Slovensku dlhodobo problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov - zle nastavený systém vzdelávania produkuje nedostatok kvalifikovaných absolventov, a tí, ktorí môžu, odchádzajú radšej za prácou do zahraničia,“ upozorňuje viceprezident RÚZ a IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

Trnavskí zamestnávatelia sa zase sťažujú najmä na nedostatok opravárov, skladníkov, údržbárov a predavačov v obchodných prevádzkach. „O tieto pozície je totiž len veľmi nízky záujem a fluktuácia ľudí je, naopak, obrovská,” priblížil šéf Slovenskej aliancie moderného obchodu Martin Krajčovič. Na väčšine Slovenska je rovnako problém nájsť kvalifikovaných tlačiarov a ďalších pracovníkov z oblasti polygrafie. Nedostatkoví sú aj vinohradníci, chovatelia hospodárskych zvierat, ovocinári, zeleninári či lesníci. Málo je aj elektrotechnikov, strojárov či špecialistov na kybernetickú bezpečnosť.

Napríklad vo fabrikách sa v minulosti snažili situáciu riešiť náborom pracovníkov zo zahraničia, či už z Ukrajiny, zo Srbska, z Rumunska a iných. „Avšak túto možnosť stále komplikuje pandémia koronavírusu - online pracovné pohovory, zložitejšia administratíva, časté zmeny v oblasti cezhraničného cestovania, nutnosť karanténneho ubytovania či testovanie prispievajú k tomu, že sa náborový proces stáva finančne aj časovo náročnejší,“ vysvetlil Garaj.

Anketa Zvýšil sa vám za posledný rok plat? Áno 13% Nie 87% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čítajte na ďalšej strane: Kde rástli platy najrýchlejšie >>