Od pondelka 26. 4. nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V bordovej však naďalej zostáva 22 okresov, červených bude 52 a v ružovej fáze ich bude 5.

Tretí stupeň varovania a bordovú farbu majú okresy Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice a Tvrdošín.

V druhom stupni varovania v červenej zóne sú okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.

Najnižší prvý stupeň varovania a ružová farba platí v okresoch Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce.

Farba okresu rozhoduje najmä o tom, aký starý test potrebujete na cestu do práce a či môžu byť vo vašom regióne otvorené školy. V čiernych a bordových okresoch platí test do práce 7 dní. V tmavoružovom je platnosť testu 14 dní, a v svetloružovom 21 dní. Inak je to pri učiteľoch, ktorí potrebujú na prezenčné vyučovanie 7-dňový test bez ohľadu na farbu okresu.

Podľa celonárodného semaforu je Slovensko v bordovej farbe. To znamená, že do otvorených prevádzok a služieb potrebujete negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní bez ohľadu na farbu okresu.

Čítajte na ďalšej strane: Koľko ľudí môže sedieť na terase pri stole a môžete ísť do vnútra na toaletu >>