Nový grafikon vlakovej dopravy 2022/2023 vstupuje do platnosti už dnes v nedeľu (11.12.2022). Novinka sľubuje oveľa rýchlejšie spojenia! O koľko prídete skôr do cieľovej stanice?

Z Bratislavy do Košíc, Šale, Prievidze a zo Zvolena do Košíc by sa mali cestujúci dostať budúci rok podstatne rýchlejšie. Informácie o novom cestovnom poriadku priblížil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Historicky nahrýchlejšia trasa z Bratislavy do Košíc

Na trati Bratislava - Košice budú premávať štyri páry vlakov InterCity (IC), pričom IC 44 bude historicky najrýchlejšie, trasu Košice - Bratislava zvládne za 4 hodiny a 31 minút. Medzi hlavným mestom a Košicami budú aj naďalej premávať vlaky 6xx, pri ktorých dôjde k zmene kategórie z R (rýchlik) na Ex (expres).

Najväčšia zmena je posun taktu týchto vlakov o zhruba 60 minút a zrušenie zastavovaní v niektorých staniciach.

Skrátenie jazdnej doby Košice - Bratislava bude o 24 minút a Žilina - Bratislava o 20 minút. Na linke Prievidza - Bratislava-Nové Mesto dochádza k skráteniu cestovnej doby v smere do Bratislavy o 19 minút a v smere do Prievidze o 10 minút, rovnako sa skráti jazda vlaku o 15 minút z Prievidze na hlavnú stanicu v Bratislave. Z Košíc do Zvolena pôjdu vlaky R 9xx rýchlejšie o 13 minút a opačným smerom o 7 minút.

