Dostanú sa pacienti skôr k svojim liekom? Zákon o tom, kto môže predpisovať lieky, sa opäť zmenil. Hlavným dôvodom je nedostatok lekárov špecialistov, ale aj veľmi dlhé čakacie lehoty. Kto a na aký čas vám bude môcť predpísať lieky po novom? Čo na to všeobecní lekári?

Po novom pacientovi bude môcť všeobecný lekár napísať na pol roka. Dlhé roky predpisovali všeobecní lekári aj také lieky, ktoré by ste dostali len od špecialistu. Predvlani sa však všetko zmenilo. Všeobecní lekári už mohli pacientom predpísať lieky z odborného vyšetrenia, avšak len trikrát v roku na 2 mesiace.



To však spôsobilo, že ľudia na svoju medicínu čakali aj niekoľko týždňov. Špecialistov je totiž na Slovensku málo. Zmena zákona, ktorá platí oddnes, preto prináša možnosť, aby všeobecný lekár mohol predpísať lieky až na pol roka.

Ako to bude fungovať po novom, priblížila hovorkyňa rezortu zdravotníctva: „Všeobecný lekár na základe odporúčania lekára – špecialistu bude môcť na 6 mesiacov predpisovať pacientovi liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu. Výnimku tvoria zdravotnícke pomôcky pre diagnostikovanú trvalú a nezvratnú inkontinenciu tretieho stupňa alebo pre trvalú a nezvratnú stómiu, pre ktoré sa neustanovuje časové obmedzenie,“ priblížila zmeny hovorkyňa ministerstva Petra Lániková.



Ako vysvetlila, lekár – špecialista je aj dnes povinný predpísať liek, ktorý je viazaný na odbornosť lekára. Ostatné môže vypísať aj všeobecný lekár. „V prípade, že pacient predpísaný liek dlhodobo užíva, môže lekár predpísať opakovaný elektronický recept, pričom jeho platnosť je najviac jeden rok,“ uviedla.



K téme sa vyjadrila aj Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska a vydala usmernenie, ako pri predpisovaní liekov postupovať.

Upozorňujeme, že nikde na svete neexistuje žiadna krajina s “poverovanou” preskripciou. "Je prirodzené, že lekár, ktorý pacientovi indikuje lieky, mu ich aj predpíše a pokiaľ k nemu chodí pravidelne, tak to robí až do nasledujúcej kontroly. Preto každý lekár je zodpovedný za stanovenie diagnózy a predpis ním indikovanej liečby," uviedla v odporučení MUDr. Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska.

"Pacienti by mali trvať na tom, aby im ich lekári predpisovali lieky až do plánovaného kontrolného vyšetrenia. Nie je pravda, že pacienti musia kvôli receptom cestovať za špecialistami. Každý lekár je povinný predpisovať ním určenú medikáciu elektronicky, pokiaľ tak neurobí, porušuje zákon platný už od roku 2018 a pacienti by porušenie zákona mali nahlasovať," uvádza sa v odporúčaní.

