Motoristov čakajú od júla zmeny pri prepise auta! Nová legislatíva poteší najmä milovníkov ekológie, ktorí za prepis zaplatia maximálne 33 eur. Poslanci nakoniec vyšli v ústrety aj majiteľom starších áut s výkonným motorom, ktorým hrozili drakonické poplatky za prepis. Oplatí sa auto predať skôr alebo počkať do júla?

Registračné poplatky za osobné automobily od 1. júla výrazne klesnú. Pôvodný návrh, ktorý prešiel v parlamente ešte v decembri minulého roka, sa tak nedostane do platnosti. Písalo sa v ňom, že pri prepise starého výkonného auta sa poplatok môže vyšplhať až na 3 900 eur. Naopak, vo výhode boli novšie modely s nižším výkonom.

Návrh Mariána Viskupiča z SaS však rozhneval širokú verejnosť a od 1. júla sa finálny návrh zmenil. „Dlhšie som avizoval, že na úprave pracujeme. Taktiež som si priznal, že pôvodný návrh bol príliš vysoký, a preto som robil všetko, čo bolo v mojich silách, aby sme sumy znížili,“ uviedol Viskupič na sociálnej sieti.

TABUĽKA: KOĽKO SI OD JÚLA PRIPLATÍTE ZA PREPIS AUTA

Po novom tak bude platiť, že maximálna výška poplatkov pri starých jazdenkách sa zníži z 3 900 na 1 000 eur. Na nové autá bude maximálny poplatok 400 eur. Za vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina, batériové elektromobily majú „výnimku”, sa pri prihlasovaní bude platiť len 33 eur.

Veľmi staré a zároveň veľmi výkonné autá budú mať poplatok maximálne 1 000 eur. O nových zmenách informoval ešte v marci líder SAS Richard Sulík. „Z 370-tisíc prepisov ročne klesne (alebo pri 33 eur zostane rovnaký) registračný poplatok vo viac ako 95 percent prípadoch,“ dopĺňajú liberáli.

Cieľom nových sadzieb je zvyšovanie ekologickej úrovne vozového parku. Nové sadzby sa preto budú počítať podľa výkonnosti motora a prihliadať sa bude aj na ekologický koeficient.

Napríklad za 15-ročné auto BMW s trojlitrovým naftovým motorom a výkonom 170 kW, kde je sadzba poplatku 700 eur a auto spĺňa emisnú normu Euro 4, čo je koeficient 0,6, vás registračný poplatok vyjde na 420 eur. V prípade, že by Viskupičov návrh neprešiel, by ste za prepis rovnakého auta zaplatili viac ako dvojnásobok, a to 875 eur.

Prečítajte si tiež: