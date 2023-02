V druhom pilieri si na dôchodok sporí viac ako 1,7 milióna Slovákov. Majetok sporiteľov v hodnote 12,2 miliardy eur aktuálne spravuje päť dôchodkových spoločností, ktoré do koncom februára musia poslať informáciu o predvolenej stratégii a o tom, či sa budú vaše prostriedky presúvať. Väčšina úspor sporiteľov, približne 7 miliárd eur, sa totiž ešte stále nachádza v garantovaných fondoch, ktoré sú z hľadiska vyplácania dôchodkov nevýhodné. Z tohto dôvodu ich štát presunie do výhodnejších, indexových fondov. O prvotnom presune rozhodla ešte v roku 2013 vláda Roberta Fica.

Rozhodujúcim bude vek sporiteľa. Mladším pasívnym sporiteľom, čiže narodeným od roku 1969, sa do indexových fondov presunie majetok a príspevky. Starším pasívnym sporiteľom, narodeným do roku 1968, budú do indexových fondov smerovať iba nové príspevky. Ak pasívni sporitelia nespravia žiadnu zmenu rozloženia úspor či príspevkov do konca mája, začne sa automatický presun z garantovaného fondu, vysvetlila Asociácia dôchodkových správcovských spoločností. „Čo sa v týchto týždňoch začína diať, znamená, že každý človek, ktorý je v druhom pilieri, dostane od správcovskej spoločnosti informáciu, či patrí k tým, ktorí budú presunutí do predvolenej investičnej stratégie,“ upozornil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) a dodal, že sporiteľ tak dostane na výber, či chce, aby sa jeho úspory presunuli, alebo si zvolí iné riešenie.

Nasporená suma sporiteľov sa zvýši

Rezort práce však pripomína, že v porovnaní so sporením iba v dlhopisových garantovaných fondoch zvýši toto opatrenie nasporenú sumu sporiteľov v 2. pilieri po štyridsiatich rokoch približne o 50 percent. Ak sporitelia svoje úspory presúvať nechcú, musia správcovskej spoločnosti zaslať nesúhlas a to najneskôr do 31. mája. V prípade, ak sporiteľ nebude reagovať, správcovská spoločnosť začne od 1. júla 2023 presúvať majetok z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.

