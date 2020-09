Dosiahli to, za čo vyše roka bojovali! 140-tisíc Slovenkám štát upraví dôchodkový vek. Po novom sa im do odpracovaných rokov zarátajú aj deti, a tým budú môcť ísť do penzie skôr. Dobrou správou je, že sa myslelo aj na tie ženy, ktoré na dôchodok nastúpili ešte pred účinnosťou nových pravidiel. Tým dôchodky doplatia!

Zmena sa týka žien narodených v rokoch 1957 až 1963, ktoré vychovali deti. Doteraz odchádzali alebo ešte len mali ísť do dôchodku bez toho, aby im bol odpočítaný polrok za každé jedno vychované dieťa. Tento princíp je pritom zakotvený v ústave od júla 2019, no v praxi pre ne neplatil.

Parlament však vo štvrtok definitívne schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá ide túto krivdu napraviť. Dôchodkový vek dotknutých žien sa od 1. januára 2021 znižuje. Tým, ktoré do penzie odišli ešte podľa starých pravidiel, štát penzie doplatí. „Prijali sme veľmi dôležitý zákon, naprávame jednu obrovskú skrivodlivosť, ktorú tu napáchala bývalá vláda Roberta Fica a Petra Pellegriniho,“ vyhlásil predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. „Keby sme nezastropovali dôchodky, tak by ľudia odchádzali do dôchodku vo veku 70 a viac rokov, ako si vždy želala pravicová vláda,“reagoval na to šéf Smeru-SD Robert Fico.

Zo zmeny sa podľa jednej z predkladateliek novely Petry Krištúfkovej (Sme rodina) môže tešiť viac ako 140-tisíc Sloveniek. Nespokojné ženy za ňou prišli prvý raz pred vyše rokom. „Nezohľadňoval sa im ústavný princíp, aby mohli ísť do dôchodku skôr za každé jedno vychované dieťa. Sú to ženy, ktoré celý život dreli, vychovali pre tento štát deti a zaslúžia si oddych a čas na trávenie s rodinou,“ vyhlásila Krištúfková.

Pôjde o tri skupiny žien. Prvou sú tie, ktoré pôjdu do dôchodku po 1. januári 2021 a ktorým sa zníži penzijný vek za každé vychované dieťa. Druhou skupinou sú Slovenky, ktoré budú mať kombináciu odpočtu rokov a finančnej kompenzácie a treťou kategóriou sú ženy, ktoré už do dôchodku odišli a ktorým doplatia peniaze. „Kompenzácia bude mať formu jednorazového doplatku k starobnému dôchodku alebo bude vo forme percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku,“ vysvetlila Krištúfková. Sociálna poisťovňa bude mať na rozhodnutie o doplatení penzie 2 roky.

