Ak chcete mať v budúcnosti slušný dôchodok, sporiť si musíte aj inak, ako len platiť odvody štátu. Ministerstvo práce prišlo s novinkami v 3. pilieri. K dobrovoľnému sporeniu na dôchodok má prilákať štátna prémia aj možnosť výberu vyplácania peňazí doživotne či v poriadnych sumách. Mladí by si mesačne k dôchodku mohli prilepšiť až tisíc eur! Podľa odborníka na dôchodky Jána Šeba je nevyhnutné mať rezervu a nespoliehať sa len na dôchodok od štátu. Ten totiž bude do budúcnosti len nižší a nižší!

Doplnkové dôchodkové sporenie alebo tretí pilier slúžia na to, aby sme si vytvorili doplnkový zdroj príjmu, ktorý neskôr využijeme pri odchode do penzie. Najvýhodnejší je pre zamestnancov, ktorým doňho prispieva aj zamestnávateľ. V súčasnosti ho využíva asi 860-tisíc Slovákov.

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) chce, aby ich bolo viac, preto prichádza s novinkami, ktoré majú 3. pilier zatraktívniť. „Je to rozšírenie možnosti toho, aby ľudia mali lepší vyšší dôchodok a súčasne, aby štát vedel garantovať, že to bude bezpečné. To znamená, že keď si budú sporiť, tak tie peniaze budú mať,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Ľudí má k tomuto spôsobu sporenia na penziu prilákať aj príspevok od štátu. „Pôjde o zavedenie dôchodkovej prémie,“ povedal štátny tajomník MPSVR Boris Ažaltovič. Pri príspevku sporiteľa na úrovni od 15 eur mesačne dostane prémiu vo výške 60 eur. Pri sporení 20 eur mesačne už prémia bude 80 eur a pri 25 eurách za mesiac sporiteľ dostane prémiu 100 eur ročne.

Koľko chcete sporiť a ako dlho, je len na vás. Štát v tomto dáva voľnú ruku. „To, čo stanovujeme, je výplatná fáza, teda to, kedy si môžem vybrať nasporené peniaze a akým spôsobom,“ priblížila generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Jana Polakovičová Kolesárová. V praxi stačí dovŕšiť dôchodkový vek alebo mať priznaný predčasný či starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Ak sa rozhodnete, že peniaze vám stačia neskôr, nemusíte ich vyberať hneď.

