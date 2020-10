Slovenskom sa šíri aj vlna zlosti, frustrácie a odmietania opatrení. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Dve vlny pandémie

Počas prvej vlny sme na jar šili rúška, nakupovali seniorom a tlieskali zdravotníkom. Koronavírus, ktorý nás najskôr zomkol, teraz robí pravý opak. Dôvodov je hneď niekoľko!

Prvý dôvod

Pandémia trvá už príliš dlho. „Dochádza k únave. Človek nemá takú silu prispôsobovať sa záťaži,“hovorí Zdenka Kubišová, klinická psychologička.

Koronavírus je tu s nami už siedmy mesiac. Strach z neznámeho preto nie je taký silný ako na začiatku pandémie. Časť ľudí prestáva vidieť zmysel v zavádzaní aktuálnych opatrení.

Internet

K porušovaniu opatrení prispieva aj internet, pretože príspevky ľudí nabádajú k tomu, aby porušovali pravidlá, aby sa nezúčastnili na testovaní. Takýto obsah verejnosť veľmi láka.

„Mnohokrát to funguje v ľudskej mysli tak, že to, čomu veriť chcem, to v tom vonkajšom svete hľadám, a preto ľudia hľadajú ľudí a názory, ktoré sú podobné im,“ vysvetlil psychológ Robert Krause.

Konšpirácie poskytujú pocit, že všetko je inak. V ľuďoch vyvolávajú akýsi pokoj, no zároveň môžu zatieňovať skutočné riziká. Z viacerých strán počuť, že svoj podiel na tejto rebélii má aj štýl komunikácie premiéra Igora Matoviča.

Na snímke je predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO). Zdroj: TASR/ Martin Baumann

Zmena pravidiel

Svoje robí aj to, že pravidlá sa zmätočne menili zo dňa na deň. Istá dávku hnevu a beznádeje je podľa odborníkov prirodzená. Zvlášť pri ľuďoch, ktorí čakajú na pomoc od štátu, no tá je pre nich slabá alebo mešká.

Počas prvej vlny bolo nádejou leto, pretože sme očakávali, že vírus môže trochu ustúpiť. Teraz „svetlo na konci tunela“ nevidieť.