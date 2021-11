Rady na toaleťák či banány sa dnes zmenil na tlačenice na akcie. Po nežnej revolúcii sa zmenil aj spôsob nakupovania Slovákov. Dnes už máme oveľa viac možností, kde a čo nakúpiť. Otvorením hraníc u nás začali pôsobiť aj zahraničné obchodné reťazce. Zároveň sme od globálneho trhu oveľa viac závislí, čo ukázala aj pandémia koronavírusu. Bez čipov z Číny sa na Slovensku nedajú vyrábať nemecké autá. Máme sa teda skutočne lepšie?

Mnohí majú pocit, že za socializmu bolo všetko lacnejšie. Ak by sme vtedajšie ceny prerátali na eurá, chlieb by skutočne stál 0,09 centa, maslo 0,17 centa, kilové kurča 1 euro a Škoda Favorit by nás vyšla 2 800 eur. Šetriť by sme naň však museli z mesačného platu 104 eur, čo bol vtedy priemerný zárobok. Od roku 1989 vzrástla priemerná mzda z 3 142 Kčs na 1 163 eur v prvom polroku tohto roka.

Mnohí však dlhé roky po revolúcii hovorili, že za socializmu sa mali lepšie. A sčasti majú aj pravdu. „Slováci začali reálne zarábať viac ako v roku 1989 až v roku 2007,“ vysvetľuje analytička Eva Sadovská zo spoločnosti WOOD & Company. Po revolúcii sa totiž prepadli reálne mzdy, viackrát sa devalvovala koruna a naopak, mnohé ceny v obchodoch rástli. „V súčasnosti zarábame v priemere reálne o 35 až 40 percent viac ako v roku 1989,“ doplnila Sadovská s tým, že dnes si z platov môžeme dovoliť kúpiť viac tovarov a služieb ako kedysi.

S rastom platov za 32 rokov od nežnej revolúcie poriadne rástli aj cenovky v obchodoch. Navyše v posledných mesiacoch rastú ceny potravín a niektorých tovarov rekordným tempom. Aj pod to sa podpísala koronakríza. Porovnať tak, či sme sa mali lepšie vtedy alebo dnes, je najlepšie na množstve odpracovaného času.

