Predpoveď na leto, teda mesiace jún, júl a august zverejnili prognostici z meteoportálu AccuWeather.com. Očakávajú, že v našom pásme strednej Európy bude leto príjemné. Teplé a suché pomery sa v priebehu letných mesiacov od juhu až juhozápadu budú tlačiť i do strednej a juhovýchodnej Európy.

Poznamenávajú, že toto šírenie tepla však bude postupné a napríklad v spojitosti s takým severom Francúzska či Nemeckom očakávajú nástup horúčav niekedy v druhej polovici júla 2021 a potom v auguste 2021. V protiklade s týmito teplými vlnami budú pretrvávajúce chladné, respektíve teplotne podpriemerné pomery v severnej Európe vrátane Poľska.

Leto by malo byť teplotne nadpriemerné, očakávajú ďalšie prognózy. „Najnovšie predpovede numerického modelu ECMWF počítajú s tým, že jún, júl aj august tohto roka by mal byť v našej oblasti teplotne nadpriemerný. Priemerná teplota by sa mala pohybovať do 0,5 °C nad hranicou dlhodobého normálu,“ uvádza portál imeteo.sk.

Teplejšie bude v južných štátoch Európy. Priemerná letná teplota by mala byť aj o 1 °C vyššia ako je bežné. Vyhliadky numerických modelov teda podľa portálu imeteo vyzerajú optimisticky.

