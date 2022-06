Európa sa trápi a Slovensko nie je výnimkou. V máji sa inflácia opäť zvýšila, vyskočila nad 12 percent a už tretí mesiac za sebou sa drží na dvojcifernej hodnote. Vysoké ceny znižujú kvalitu života mnohým Slovákom. Denník Plus JEDEN DEŇ sa v uliciach Bratislavy pýtal ľudí, čo si musia pre vysoké ceny odoprieť a v čom sa snažia šetriť, prípadne ako sa to môže odraziť na našom zdraví.

Inflácia v máji medziročne rástla už šestnásty mesiac za sebou. V januári bola jej hodnota 8,4 percenta, v súčasností vyletela na 12,6. Pod rast inflácie sa podpísali hlavne zdražovanie potravín, vysoké ceny energií a ropy, ale aj rastúce ceny v reštauráciách, kaviarňach a hoteloch. Medzimesačné zdražovanie v máji dosiahlo 1,6 percenta.

Rast cien zaznamenalo všetkých 12 sledovaných odborov. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška v máji najrýchlejšie rástli ceny za dopravu (až takmer o 21 percent), a to pre zdraženie ropy a pohonných látok. Druhý najvyšší rast (približne o 19 percent) dosiahli ceny v reštauráciách a hoteloch, čo súvisí aj so zdražovaním potravín a energií, no premietajú sa sem i výrazne vyššie ceny za obedy v školských jedálňach.

Nasledujú ceny potravín, ktoré boli v máji medziročne drahšie skoro o 17 percent. „Ceny potravín boli medziročne drahšie až o 16,6 percenta, a to pri všetkých deviatich sledovaných položkách,“ informuje Štatistický úrad. Napríklad mäso zdraželo o 16,5 percenta, chlieb o 18,8 percenta a mlieko, syry a vajcia o 17,4 percenta. „Naďalej rástli ceny olejov a tukov o 40,1 percenta a výrazne si spotrebitelia museli priplatiť aj pri nákupe zeleniny, ktorá stála o 19,6 percenta viac ako pred rokom,“ zdôrazňuje úrad. Ovplyvňujú to rastúce ceny agrokomodít, potravín a energií vo svete a zvyšovanie nákladov na prepravu.

Slováci si zdražovanie všímajú najmä na cenách potravín „Najviac to bolo pri potravinách a pohonných látkach. Za každý väčší nákup zaplatím asi o 20 eur viac. Skôr si rozmyslím, čo kúpim, aby som zbytočne neplytvala a nemusela vyhadzovať,“ tvrdí účtovníčka Gabriela (51).

„Najviac som si všimla, že zdraželi maslo, olej a mäso. Za potraviny odhadom zaplatím mesačne okolo stovky viac. Jeme menej mäsa, vyprážaných jedál aj chleba s maslom. Spravili sme si zásoby oleja aj drogérie. Teraz míňame hlavne tie zásoby,“ priznáva Reni (46) z Rimavskej Soboty. „Kupujem si väčšinou len potraviny, ktoré sú v akcii,“ dopĺňa marketér Dominik (26).

Inflácia teda zreteľne mení jedálniček a stravovacie návyky Slovákov. Výživová poradkyňa však upozorňuje, že kupovanie nevhodných potravín či polotovarov len v záujme šetrenia peňazí sa môže odraziť na našom zdraví či figúre. „Pokiaľ ide o všeobecný princíp šetrenia peňazí, zdá sa, že kvalita potravín je u nás na poslednom mieste. Šetríme a vyberáme si cenovo najdostupnejšie a menej výživné potraviny. Paradoxne, nikdy predtým sme nemali k dispozícií tak veľa výživových doplnkov ako dnes. Sme ochotní investovať nemalé peniaze do doplnkov výživy za vidinou lepšieho a kvalitnejšieho života. Niekde medzi tým nám uniká skutočnosť, že najväčší základ pre naše zdravie je práve v nespracovaných potravinách,“ tvrdí Zdenka Havettová.

Pri stravovaní treba vždy myslieť do budúcna. „Najlacnejšie jedlo v reštaurácii neznamená automaticky najzdravšie. Pozerajme sa na to z dlhodobého hľadiska. To, čo teraz ušetrím na lacnejšom a nekvalitnom jedle, budem možno neskôr musieť doplatiť na lieky napr. na vysoký krvný tlak, cholesterol a podobne,“ upozorňuje odborníčka na výživu.

