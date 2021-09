Tak zle sme na tom neboli ani pred druhou vlnou! Slovensko prišlo od januára do septembra tohto roka o viac než 1300 zdravotných sestier, čo zďaleka prevyšuje počty tých, ktoré do systému vstúpili. V čase, keď vyvrcholí tretia vlna, tak reálne hrozí, že o pacientov na lôžkach sa nebude mať kto postarať.

Podľa aktuálnych údajov z registra sestier a pôrodných asistentiek od 1. januára do 3. septembra tohto roka odišlo zo systému 772 sestier a pôrodných asistentiek. Ďalších 584 sestier požiadalo

o pozastavenie registrácie z dôvodu dlhodobého nevykonávania povolania. Spolu sme tak prišli o 1356 zdravotných sestier. „Ide o 20 % nárast odchodu sestier zo systému oproti tomu istému obdobiu v roku 2020, teda v čase pred začiatkom silnej druhej vlny pandémie," upozornil Lukáš Kober zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, podľa ktorého tento stav ohrozuje zdravie, bezpečnosť a životy pacientov.

V čase, keď nás začína ohrozovať rýchlo sa šíriaci variant delta, sú sestry traumatizované, vyčerpané a predčasne odchádzajú z profesie. Na druhej strane univerzity, ktoré vzdelávajú budúce sestry nemajú dostatočné finančné prostriedky na to, aby väčším počtom prijatých uchádzačov vykompenzovali enormný odlev pracovných síl v ošetrovateľstve. Krízu, ktorá trvá už niekoľko rokov, ešte prehĺbila pandémia COVID-19. „Tisíce sestier odchádzajú kvôli zlým pracovným podmienkam, nízkym mzdám a nekvalitnému riadeniu jednotlivých pracovísk. Pandémia COVID-19 rozšírila dopyt po sestrách tak ako nikdy pred tým, aj keď do personálnej krízy sme sa dostali už pred niekoľkými rokmi," dodal Kober.

Súčasné vedenie ministerstva pred problémom zatvára oči, pritom nedostatok sestier má dominový efekt v každej nemocnici. „Do dnešného dňa neboli informovaní o riešeniach, či pozvaní na rokovania, ktoré budú riešiť tento katastrofálny stav. Náš návrh na úpravu koeficientov na výpočet základnej mzdy, ktoré by zlepšili finančné ohodnotenie sestier je na stole ministra zdravotníctva. Musíme však konštatovať, že len slovný prísľub toho, že sa od 1.1. 2022 sestrám mzdy upravia nestačí. Sestry majú byť motivované a spravodlivo ocenené už dnes. Dokonca dnes je už neskoro,“ pripomenula šéfka komory sestier Iveta Lazorová.

Zatiaľ čo v krajinách EÚ je priemerný počet sestier na 1 000 obyvateľov 8,4, na Slovensku je to 5,7 sestier na 1 000 obyvateľov. „Ak by sme chceli dosiahnuť porovnateľný priemerný počet sestier ako v EÚ, potrebovali by sme 46 000 sestier, reálne však na Slovensku pracuje 31 309 sestier. Chýba teda viac ako 14 000 sestier," vyčíslila Lazorová.

