Analytici z Dáta bez pátosu vydali varovanie k omikron vlne a ku školám. Ide najmä o zbytočné zatváranie zdravých žiakov doma. „Dnes sa nepodarilo zúžiť „okolie“ pozitívneho žiaka a ani sa nepodarilo skrátiť dĺžku karantény žiakov v školách,“ zdôraznili.

V platnosti zostalo pravidlo, že do 10-dňovej karantény ide celá trieda pozitívneho žiaka a v prípade pozitívneho učiteľa aj veľa tried, kde učil a karanténa trvá 10 dní.

Anketa Mali by zatvárať celú triedu, kde bol niekto pozitívny? Áno, aby sa to nešírilo ďalej. 27% Nie, nemá to význam. 73% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Už budúci týždeň by sa až polovica školákov mala učiť z domu. „Predikujeme, že z predvčerajších 6 % tried v izolácii a na dištanšnom vzdelávaní sa dostaneme zajtra na 10-15 % a budúci týždeň na začiatku cez 20 % a do konca týždňa na polovičku tried. V takom prípade regionálni hygienici určite pozatvárajú väčšinu škôl,“ upozornili analytci.

Bude to podľa nich aj napriek tomu, že väčšine žiakov nič nebude a dokonca ani nebudú pozitívni. Regionálne pôjde opäť o veľké rozdiely. Už od pondelka 24. januára to uvidíme na Orave a vo Svidníku.

„Nakoľko pôjde aj o malé deti a mladých žiakov z I. stupňa, bude s nimi musieť zostať doma na OČR-ke rodič. Keďže to môže a bude trvať 10 dní, nebude mať kto nastúpiť do mnohých zamestnaní,“ varujú.

Dodali, že mnoho rodín so školopovinnými deťmi sa môže ocitnúť doma, pričom väčšina bude úplne zdravá a bez pozitívneho testu. Je podľa nich nevyhnutné skrátiť izoláciu, ako príklad uviedli Britániu, kde ju kvôli omikronu posunuli na 5 dní.

„Nakoľko to zbehne rýchlo behom najbližších 10-14 dní, navrhujeme vláde sa tým zaoberať dopredu zajtra pozajtra, a nie takto o týždeň oneskorene,“ odporučili.

