Čo ste na stretnutí, na ktoré pozýval Igor Martovič, radili premiérovi? Prečo sa doteraz nič výrazné neprijalo?

- My sme navrhovali už začiatkom roka v rámci toho januárového lockdownu povinnú karanténu a od minulej stredy povinnú štátnu karanténu pre tých, ktorí prichádzajú z mimoeurópskych destinácií. Problém je, že nie je zatiaľ hotová eKaranténa a potom nevieme zistiť, keď niekto pricestuje napríklad z Frankfurtu alebo z Viedne, odkiaľ cestoval pôvodne, ak to sám neprizná. Títo ľudia sa nám „vyšmykli“ a efekt je, že máme prvé prípady juhoafrickej mutácie, ktorá je veľmi problémová a ja sa bojím, že ich bude viac, pokiaľ sa nezavedie povinná štátna karanténa.

Odkedy by mala byť povinná štátna karanténa?

- Hovorili sme o tom s premiérom, prišiel medzi nás aj minister vnútra Mikulec, ktorý povedal, že v zásade by to nemal byť problém. Síce nemajú dosť karanténnych zariadení, ale ľudia by si mohli vybrať, či pôjdu do hotelov alebo penziónov a štát preplatí nejakú časť. Rieši sa aj nedostatok policajtov, lebo jedna časť kontroluje rúška a opatrenia vonku, druhá časť je na hraniciach, kde už povolali aj časť armády, a potreboval by ešte tretiu časť policajtov, ktorí by transportovali ľudí do tých zariadení. V Anglicku to funguje tak, že ľudí pošlú do hotela a následne si overia, či tam prišli, takže možno by sa to dalo aj bez toho. Bol tam aj minister hospodárstva Sulík, ktorý informoval, že spustiť vieme aj eKaranténu, no nie skôr ako v polovici apríla. Kritický čas je však teraz.

Nie je už neskoro?

- Keď sme sa rozchádzali, tak ako experti sme sa dohodli, že režim na hraniciach sa sprísni buď eKaranténou, alebo povinnou štátnou karanténou, ale v tom čase sme ešte nemali juhoafrickú mutáciu. Teraz ide o to, aby sa každý pozitívny prípad našiel, aby sa to nerozšírilo. Zo dňa na deň je to ťažšie ukontrolovať. Keby sa to urobilo v januári, ako sme to navrhovali, alebo ešte aj pred týždňom, možno by sme tu nemali novú mutáciu. My len hovoríme, urobme to, čo vlani fungovalo.

Vo svete sa šíri už aj brazílska mutácia. Čo o nej vieme?

- Juhoafrická mutácia je zlá, ale brazílska je ešte horšia, pretože je spojená s vyššou mortalitou. My máme teraz vlastne novú epidémiu britskej mutácie, ktorej máme už takmer 80 percent. Keď príde juhoafrická a po nej brazílska, to budú ďalšie. My sa budeme stále krútiť dookola, stále budeme musieť prijímať nové opatrenia. Teraz treba za každú cenu zabrániť, aby prichádzali ľudia do Európy a na Slovensko z afrických a juhoamerických destinácií. Krajnou možnosťou je nútená štátna karanténa – keď nie je možné odfiltrovať jednotlivých ľudí, musíte poslať do karantény všetkých, ktorí prídu.

Fungujú očkovacie látky, ktoré u nás používame, aj na mutácie?

- Áno, jedine AstraZeneca nemá takú vysokú účinnosť proti mutáciám, to je fakt. Netreba však robiť paniku, aj ona funguje na mutácie, hoci účinnosť nie je 90 percent, ale o niečo nižšia. Preto je dôležité zabrániť, aby sa k nám mutácie dostali.

