Zakázané rodinné oslavy, zatvorené školy od druhého stupňa, zatvorené plavárne, sauny, vírivky, fitnescentrá, reštaurácie len cez výdajné okienko, spoločenské podujatia s maximálnym počtom 6 ľudí, zákaz vychádzania s výnimkami či šport bez divákov. Aj takúto podobu majú už niekoľko týždňov obmedzenia na Slovenku.

Do toho milióny otestovaných Slovákov a izolácia tisíciek nakazených. To všetko prispieva k tomu, že počty infekčných ľudí začínajú konečne klesať. Premiér Matovič dáva za príklad Oravu, kde sa spolu s Bardejovom pred dvomi týždňami testovalo prvýkrát. „Pilotným testovaním a ďalším minulý víkend sme počet infekčných ľudí mimo karanény na Orave znížili o neuveriteľných 76,4%! A keďže tento víkend na Orave prebieha tretie testovanie, budúci týždeň to bude až niekde okolo 87-90%,“ teší sa premiér.

Ľudia unavení z obmedzení sa zákonite pýtajú – dočkáme sa po sľubných výsledkoch väčšej slobody? Matovič hovorí, že najbližšie dva či tri týždne určite nie. A ak potom, tak skôr po regiónoch. „Do konca novembra musíme vidieť, či sme stlačili tú krivku niekde aspoň k tisíc prípadom denne. Keď budeme pri tej tisícke, poďme sa baviť o tom, ako si možno v niektorých zelených okresoch doprajeme väčšiu mieru slobody,” povedal premiér v nedeľných večerných správach TV JOJ. Uvoľňovanie opatrení by podľa neho bolo spájané s pravidelným pretestovaním daného okresu.

Ešte ráznejší bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Ten cez víkend vystúpil v diskusii TV Markíza Na telo. Na otázku moderátora, či by sa pri súčasnom vývoji pandémie do konca roka mohli otvoriť kaviarne, fitnescentrá či reštaurácie odpovedal jednoznačne. „Podľa mňa je to dosť nepravdepodobné,“ odsekol Naď.

