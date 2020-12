Musíme testovať všetkých, inak školy neotvoríme. Také je stanovisko ministra zdravotníctva Mareka Krajčího na nový plán, ako vrátiť deti do škôl. Minister školstva Branislav Gröhling predstavil, aby sa dobrovoľne otestovalo aspoň 70 percent žiakov a ich rodiča. Vyzerá to, že deti sa do škôl do Vianoc pravdepodobne nevrátia.

Minister školstva Branislav Gröhling pripomenul, že jeho rezort už pripravil semafory a neskôr plán mobilných jednotiek, ktoré by v prípade potreby pretestovali triedy či školy. Ani jeden z nich však dnes už neplatí.

„Bohužiaľ požiadavka, aby sa pretestovali všetci, je nerealizovateľná, niečo také nedokážeme urobiť. Oslovili sme samosprávy, verejných, súkromných aj cirkevných zriaďovateľov, aby nám pomohli s touto realizáciou, ale nie je možné, aby sme otestovali niekde okolo 1,5 milióna ľudí,“ vysvetlil Gröhling.

Preto rezort pripravil iný návrh, ktorý bol podľa Gröhlinga odporúčaný aj zo strany epidemiológov. Podľa tohto plánu stačí, ak sa v rámci školy testovania zúčastní 70 percent žiakov a rodičov.

„Ak by tam boli negatívni, tak celá skupina by sa považovala za negatívnu a stále by platil semafor. Ideme iba do jedného pilotného projektu, kde by bolo pár desiatok škôl, ktoré by sme vedeli takýmto spôsobom otestovať. Potom by sme sa pozreli na ten systém, ako funguje a vedeli by sme ho upraviť v januári,“ doplnil minister školstva.

„Chcem sa pýtať, ako to bude v praxi fungovať, kto bude tých 30 %, čo sa testovať nemusia. Podľa mňa toto nebolo zadanie, ktoré pán minister dostal,“odvetil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

„Ak my otvoríme školy a budeme akýmkoľvek spôsobom zmierňovať kritériá pretestovávania detí a ich rodičov, tak v podstate uvoľníme bombu a samozrejme, v školách sa to začne šíriť,“ doplnil Krajčí. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva je riešením len masívne testovanie všetkých Slovákov. Keďže však nemáme dostatok antigénových testov, takáto možnosť neprichádza do úvahy.

Podľa šéfa koaličnej strany SaS Richarda Sulíka predtým nevyhovoval pandemický plán, ktorý SaS vypracovala, teraz zase plán návratu detí do škôl. „Keď raz niekto nechce, tak vkuse si vymýšľa nejaké dôvody, ale my nemôžeme tie naše deti nechať tak dlho doma, to je jednoducho nezdopovedné,“ povedal Sulík.

Stredoškoláci a žiaci 2. stupňa základných škôl sa do nich zatiaľ nevrátia. Plán ministerstva školstva na testovanie ústredným krízovým štábom v utorok neprešiel. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec s tým, že minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling musí plán prerobiť.

