Chceli ste ušetriť a nechali ste si kúpu bytu či domu na neskôr s tým, že ceny budú klesať a teraz vás oblieva studený pot zo zmien, ktoré hypotéky čakajú? Ceny realít síce klesajú, váš sen o vlastnom bývaní sa však môže napriek tomu ľahko rozplynúť. Čo za to môže? Rast životného minima, do výšok letiaca inflácia a vyššie úroky!

Tie strašia aj ďalšiu skupinu ľudí, teda tých, ktorí už hypotéku majú a blíži sa koniec jej fixácie. Tým sa vlasy dupkom stavajú z nových mesačných splátok.

Pravidlá, ktorými sa banky pri poskytovaní úverov musia riadiť, určuje Národná banka Slovenska (NBS). A jedným z nich je životné minimum, teda suma, ktorú je potrebné pri posudzovaní žiadosti odpočítať z vášho čistého príjmu. Do konca júna je jeho suma 234,42 eura, avšak od júla to bude už 268,88 eura.

Vďaka životnému minimu ťažší prístup k úveru

Podľa NBS vám musí, ak žiadate o úver, vychádzať po splátke finančná rezerva vo výške minimálne 40 percent čistého príjmu. Banka pri žiadosti odpočíta z čistého príjmu sumu životného minima za každého člena domácnosti a budúcu splátku úveru. „Banky štandardne neposudzujú úver vzhľadom na príjem tak, že ak nevychádza príjem, úver zamietnu. Ak by si rodina chcela požičať 80 000 eur, na ktoré do konca júna mala nárok, od 1. júla im banka schváli nižšiu výšku hypotéky 75 300 eur. Nemôžeme teda povedať, že ju nedostanú, ale že ju nedostanú v požadovanej výške,“ vysvetľuje aktuálne zmeny regionálny riaditeľ VSG Slovakia Richard Hudec.

„Ak si zoberieme rodinu s manželskou dvojicou a dieťaťom, sumy životného minima pre všetkých členov domácnosti narastú o 74 eur. V praxi to znamená, že na splácanie úveru budú mať o 74 eur menej ako do konca júna,“ uviedol finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



„Ľuďom s nízkym príjmom, mladým dvojiciam s dieťaťom či páru s dieťaťom a s manželkou na materskej určite odporúčam dať si prepočítať vplyv úpravy životného minima na maximálnu výšku hypotéky, ktorú môžu od banky dostať,“ radí Búlik. Stačí totiž euro cez limit a banka vám úver neposkytne.

Pre ľudí, ktorí v čistom zarobia tisíc eur, bude najvyššia možná splátka hypotéky 439 eur. Ale táto suma nie je presná, pretože banky musia pri výpočte splátky k tejto sume pripočítať ešte dve percentá navyše pre prípad, že by vzrástli úroky.

„Napríklad ak žiadate o úver a zarábate v hrubom tisíc eur a vaša manželka poberá rodičovský príspevok 412,60 eura, tak do konca júna by ste dostali maximálne približne 83-tisíc eur pri splátke asi 420 eur. Od júla dostanete maximálne 75 300 eur, pričom by ste splácali necelých 390 eur,“ vysvetľuje postup od júla Richard Hudec.

Zvýšenie životného minima nie je jediný problém >>>