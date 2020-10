Začiatkom prvej vlny koronavírusu prešlo veľa firiem na prácu z domu, tzv. home office. Mnohí ľudia však takto pracovať zostali, iní sa k nemu zase teraz vracajú, no viacerým stále nie sú úplne jasné pravidlá tohto druhu práce. Jedným z nich je, ako napríklad pristupovať k pracovným úrazom.

Podľa štatistík Platy.sk, benefit odpracovať pár dní do mesiaca z domu malo približne 25 percent pracovníkov. Súčasná prácu z domu sa však už nepovažuje vždy za benefit, ale skôr za zdravotné opatrenia. „Z prieskumu počas prvej vlny vyplynulo, že z domu pracovalo približne 48 percent zamestnancov. Z toho vyplýva, že prácu z domu nariadili počas koronakrízy aj firmy, ktoré s takýmto spôsobom pracovania nemali dovtedy skúsenosti,“ prezradila manažérka Profesia.sk Nikola Richterová.

Niektoré práva a povinnosti zamestnancov, ktorým bola takáto forma práce prikázaná, sú preto mnohým nejasné. Otázne sú napríklad pracovné úrazy. Zákonník práce ich definuje takto: „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“

Na zamestnanca sa pri home office hľadí, akoby bol v práci a akýkoľvek úraz, ku ktorému dôjde pri výkone práce z domu, môže byť považovaný za pracovný úraz. Tieto úrazy sú však špeciálnou kapitolou, ktorú je veľmi náročné dokázať. Väčšinou totiž platí, že zamestnanec pracuje sám, nemá pri sebe žiadneho kolegu, ktorý by bol napríklad svedkom úrazu. „V tomto prípade by teda veľmi záležalo, či ide o úraz, ktorý vyslovene súvisí s pracovnou náplňou zamestnanca a teda môže byť skutočne špecifikovaný ako pracovný úraz,“ zdôrazňuje hovorkyňa pracovného portálu.

Zovšeobecniť sa to teda nedá, platí však, že každý úraz treba podľa potreby zdokumentovať (fotografie…), okamžite nahlásiť, posúdenie je však už individuálne.

Takmer isté je, že ak budete robiť v kuchyni a niečím sa oblejete, za pracovný úraz vám to zrejme neuznajú, rovnako ako keď s počítačom šmyknete na balkóne...

Čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas home officu, pre firmy je určite dobré určiť si interné pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať počas práce z domu. „Mnoho zamestnávateľov zahrnulo do pravidiel aj odporúčania pre zamestnancov, napríklad robenie si pravidelných prestávok, vymedzenie si priestoru na prácu tak, aby človek správne sedel a podobne,“ dodala Nikola Richterová.

