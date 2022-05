Unikol TAJNÝ PLÁN Kremľa na 9. mája: Vyhlási Putin vojnu CELÉMU SVETU? ×

Všeobecná mobilizácia a formálne vyhlásenie vojny Ukrajine, prípadne „svetovému nacizmu". To sú očakávané scenáre, s ktorými by mohol ruský prezident Vladimír Putin vyrukovať počas dnešného prejavu, keď si Rusko pripomína Deň víťazstva. Podľa uniknutých plánov Kremľa by sa do pohybu mohlo postupne dať až 450–tisíc vojakov.