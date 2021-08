Tretia vlna sa už začala, no pravidlá, podľa ktorých sa v nej budeme riadiť, sa ešte len pripravujú. Z ministerstva zdravotníctva unikla pracovná verzia nového covid automatu, ktorý popisuje, aké opatrenia budú platiť, keď sa epidemická situácia zhorší. Zatvárať by sa už nemalo plošne, každý okres bude mať vlastné pravidlá, pričom v zaočkovaných mestách a obciach to bude voľnejšie. Veľké zmeny čakajú aj prevádzkovateľov hotelov či reštaurácií!

Nový covid automat nás má previesť treťou vlnou, ktorá pre variant delta (indický) stúpa na sile. Opatrenia sa majú prijímať v prvom rade na regionálnej úrovni, nie celoplošne. „Limituje element ‚národnej brzdy´, keď sa po prekročení stanovených limitov incidencie, hospitalizácie a reprodukčného čísla zavádzali reštriktívne opatrenia celoplošne pre všetky okresy Slovenskej republiky. Namiesto toho preferuje okresný prístup, ktorý reflektuje rôznu mieru zaočkovanosti a teda aj imunitnej ochrany obyvateľstva," píše sa v dokumente, ktorý máme v redakcii.

Semafor má už len päť farieb, namiesto doterajších siedmich. „Navrhujeme, aby nový covid automat mal päť farieb, pretože očakávame prudký nárast počtu prípadov vzhľadom na vysokú infekčnosť šíriaceho sa delta variantu. Preto predpokladáme, že opatrenia sa budú musieť prijímať rýchlejšie," vysvetlila epidemiologička Zuzana Krištúfková, ktorá sa na tvorbe nového covid automatu podieľala.

Pre okres bude okrem epidemickej situácie rozhodujúci podiel zaočkovaných vo vekovej skupine nad 50 rokov. Ak ich bude v okrese viac ako 65 % , región sa bude môcť posunúť o jeden stupeň do lepšej farby s miernejšími opatreniami. Napríklad ak by bol okres v čiernej farbe, posunie sa do bordovej. Jeho obyvatelia by tak mohli cestovať do iného okresu alebo organizovať hostinu maximálne pre 20 plne zaočkovaných hostí, čo je v čiernej farbe zakázané. Ak bude mať okres viac ako 75 % zaočkovaných ľudí nad 50 rokov, posunúť sa môže až o dve farby. „Títo ľudia sú najviac rizikoví, u nich prebieha ochorenie najťažšie, často s potrebou hospitalizácie a práve medzi nimi bolo v druhej vlne aj najviac úmrtí," zdôvodnila Krištúfková.

Podľa ministerstva zdravotníctva zaočkovanosť vyššiu ako 70 % v kategórii päťdesiatnikov a starších má len Bratislava. Viac ako 60 % v tejto skupine majú okresy Malacky, Senec, Dunajská Streda, Trnava, Galanta, Šaľa, Trenčín a Prešov.

Zásadnou zmenou v novom covid automate sú pravidlá pre prevádzky. Majitelia reštaurácií sa sami rozhodnú, pre ktorých zákazníkov zostanú otvorení. Na výber budú mať z troch možností. Buď dajú prednosť len zaočkovaným, alebo budú môcť prísť aj ľudia s negatívnym testom a tí, ktorí prekonali covid, alebo pustia do prevádzky aj zákazníkov bez očkovania a bez testu.

Čím voľnejšie opatrenia si zvolia, tým menej ľudí budú môcť mať v interiéri či na terase prevádzky. „Pri základnej, keď sa nebude kontrolovať nič, to bude najmenej ľudí. Ďalšia úroveň, keď budú ľudia musieť byť očkovaní, testovaní, alebo prekonali covid (OTP) - tam bude povolených viac ľudí a v tretej úrovni, kde budú len očkovaní - tam bude môcť byť najviac ľudí," priblížila profesorka Krištúfková.

