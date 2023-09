Rovnako ako každý vodič pred zimou vymení pneumatiky, vodu v ostrekovači a skontroluje ostatné dôležité veci na svojom aute, mal by sa majiteľ domou postarať o svoj dom. ,,Určite chcete mať doma príjemné teplo a sucho, aby ste takýto komfort mali, skontrolujte v prvom rade okná a ich tesnenia, na novších modeloch s letným a zimným režimom prestavte ventiláciu," radí Lukáš Kmenta zo spoločnosti HBS. ,,Je jedno, či kontrolu domu pred zimou začnete v záhrade, budete pokračovať cez terasu až do domu, alebo naopak. Dôležité je skontrolovať svoje bývanie od strechy až po základy," dodáva. Na streche sú dôležité aj snehové zábrany a zvody dažďovej vody. ,,Ak zanedbáte ich údržbu, môže preniknúť vlhkosť do konštrukcie strechy a náklady na jej opravu a izoláciu sú vysoké," upozorňuje Kmenta. Riziko minimalizuje konštrukcia strechy a izolácia strechy z materiálov, ktoré zabraňujú prenikaniu vzduchu cez strechu. ,,Para totiž môže kondenzovať a spôsobiť veľké škody, vhodným riešením je vzduchotesná striekaná penová izolácia," hovorí Kmenta. Vo výhode sú majitelia zelených striech. ,,Stačí ak odstránia suché rastliny a prípadné náletové dreviny," podotýka Branislav Augustín zo spoločnosti Sika. ,,Klasickú plochú strechu vyčistite od hrubých nánosov nečistôt a skontrolujte hlavne odvodnenia. Ak je problém na malej ploche, stačí valčekom aplikovať tekutú hydroizolačnú membránu. Väčšie poškodenia patria do rúk odborníkov."

Odstráňte plesne a machy

Veľmi starostlivo zvážte zateplenie obvodového plášťa. Jeseň, najmä daždivá, nie je preň najlepšie obdobie. V každom prípade však skontrolujte, či nie sú navlhnuté a popraskané múry. Veľké škody na murive, ale i na zdraví dokážu napáchať plesne a machy. Pleseň na fasáde treba odstrániť a potom sa aj zbaviť samotných mikroorganizmov. V tomto prípade sa nezaobídete bez chémie. ,,Používajte materiály, ktoré sú z jednej rady, navzájom na seba nadväzujú a dopĺňajú sa pokiaľ ide o účinky, aj funkciu. Zásadne tým zvýšite šancu na úspešné a správne zvládnuté zateplenie," dodáva Augustín.

Pozor na hydroizoláciu

Pozornosť si zaslúži aj záhrada, terasa a balkón. ,,Betónovú dlažbu v zime ochráni náter na báze siloxanu. Je bezfarebný a redukuje kapilárnu nasiakavosť betónovej dlažby. Okrem samotnej ochrany dlažby má aj samočistiaci efekt," zdôrazňuje Augustín. Upozorňuje zároveň na to, že najdôležitejšie je, aby mala dlažba funkčnú a nepoškodenú hydroizolačnú vrstvu. ,Zatekanie, rozpadávajúca sa škárovacia hmota po mrazoch alebo uvoľnená dlažba nie sú náročné na opravu, ľudia však často podceňujú spoľahlivú a funkčnú hydroizoláciu, tá je však základ, aj ak ide o balkón. "Skontrolujte ju a ak je poškodená, alebo úplne chýba, zabezpečte si ju," hovorí odborník.

Zrušte vodný kameň

Milovníci kúpania si toto leto mohli užívať svoje domáce bazény naplno. Pri príprave na zazimovanie je dôležité pozrieť sa na plochu okolo bazéna, kde sa rád usádza vodný kameň. Odstrániť ho nie je celkom jednoduché. ,,Na betónovú plochu, kde hrozí tvorba vodného kameňa aplikujte vhodný náter, ten zvýši odolnosť a predĺži životnosť materiálu," radí Augustín. Pri všetkých druhoch bazénov platí pravidlo - nevypustite vodu úplne. Dôvodom je spodná voda, ktorá sa môže dostať pod fóliu alebo narušiť konštrukciu bazéna. Ak v bazéne necháte 20 - 40 cm vody, vytvorí sa protitlak, ktorý tomu zabráni.