Autori hoaxov si nedajú pokoj. Najnovšie začali spájať príčinu smrti Mekyho Žbirku s vakcínou proti covidu. „Dnes Žbirka, tiež po dávke, Lasica dávka. A strach to je to, čo ich dohnalo k rozhodnutiu. Dnes popravil Žbirku, ďalší bude kto? Chcú ľudí poštvať proti sebe, aby si mysleli, že očkovaný je o. k. a zdravý a neočkovaný je nositeľ vírusu a zabíja očkovaného,“ píše v jednom z hoaxov istý Jano. Na problém okamžite upozornila aj Polícia Slovenskej republiky. „Hyeny v ľudskej koži? Kto sa chce priživovať na smrti Mira Žbirku?“ uviedli na sociálnej sieti.

„Úmrtia známych osobností sú po celý tento rok využívané na šírene klamstiev a neoverených informácií. Pozostalí sa ešte nezmierili s veľkou stratou svojho blízkeho, no niektorí ľudia na internete horlivo sadajú za monitory a od stola píšu pitevné správy," uvádza polícia, ktorá zaznamenala množstvo komentárov, najmä pod statusmi, ktoré naznačovali súvislosť medzi jeho smrťou a očkovaním. „Podobným ľuďom nielenže nie je vzácny ľudský život, no nemajú žiadnu úctu k smútiacej rodine - a ignorujú aj to, čo rodina o smrti známej osobnosti povie," tvrdia policajti.

Samotná manželka Mira Žbirku sa pritom pre médiá vyjadrila, že jej manžel zomrel na zápal pľúc. Dokonca aj sám spevák sa v minulosti netajil, že s pľúcami mal dlhodobý problém, a to ešte v čase, keď sa o koronavíruse nikomu nesnívalo.

K šíreniu klamstiev o smrti speváka sa stručne vyjadril aj primár Jakub Hložník, ktorý sa stará o pacientov na covid oddelení v petržalskej nemocnici v Bratislave. Jeho vyjadrenie nájdete »TU«

Podobných prípadov bolo už viacero. Viaceré úmrtia známych osobností sa stretli s podobnými výmyslami. „Žiaľ, tak ako v prípade Jula Viršíka, Milana Lasicu či Borisa Sádeckého, ich smrť je nehanebne zneužívaná. Môžeme očakávať nové a nové články v prípade Mekyho Žbirku," dodala polícia.

