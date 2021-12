Kto chce ísť do práce a nedal sa zaočkovať, nech si za test zaplatí. Navrhuje to poslanec parlamentu za OĽaNO a predseda hospodárskeho výboru NR SR Peter Kremský. „Súhlasím s názorom zamestnávateľov, že ich úlohou je zabezpečovať dodržiavanie režimu OTP na pracovisku, ale nie testovať, pretože na to nemajú vybavenie, priestory ani personál,“ myslí si Kremský.

Štát by podľa neho nemal presúvať svoju zodpovednosť na podnikateľov. Navrhuje, aby si neočkovaní zamestnanci robili testy na mobilných odberových miestach v mestách a obciach. Štát by im na to najskôr prispieval, no potom by si testy platili z vlastného vrecka. „Zo začiatku by štát neočkovaným mohol preplácať niekoľko testov mesačne, pričom by sa tento počet neskôr znižoval. Nakoniec by si neočkovaní zamestnanci platili testy sami podobne, ako to bolo napríklad v lete pri cestách do zahraničia,“ ozrejmil poslanec.

Svoj návrh chce Kremský čo najskôr navrhnúť vláde.

Zamestnávatelia zabezpečujú testovanie pracovníkov, ktorí nie sú zaočkovaní ani neprekonali covid, od pondelka 29. 11. Zaobstarať musia testy, vhodné priestory, zabezpečiť zodpovednú osobu a postarať sa aj o likvidáciu odpadu. Firmy majú zatiaľ testovať do konca roka, štát im preplatí 5 eur za test plus 1 euro na ďalšie náklady v januári 2022.

Šéf SaS tvrdí, že pôvodne išiel na vládu s tým, čo teraz navrhuje poslanec OĽaNO, preto zmenu podporuje. „Richard Sulík prišiel na rokovanie vlády aj s návrhom, aby náklady na testovania znášali zamestnanci, čo ale nezískalo dostatočnú podporu. Oceňujeme preto, že takéto riešenie podporuje aj poslanec za OĽaNO Peter Kremský,” potvrdila hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.

