Na Slovensku legálne pracuje takmer 20-tisíc Ukrajincov. V prípade vypuknutia ostrého vojenského konfliktu by mnohí z nich museli narukovať, čo by tvrdo pocítilo naše hospodárstvo i zdravotníctvo.

Z celkového počtu 70-tisíc cudzincov pracujúcich na Slovensku, tvoria najväčšiu časť práve Ukrajinci. Podľa ministerstva práce ich v januári na Slovensku pracovalo 19,3-tisíca, najviac v priemysle. „V januári 2022 pracovalo najviac štátnych príslušníkov Ukrajiny s udeleným povolením na zamestnanie na území SR v priemyselnej výrobe, a to 4 235 ľudí. V rovnakom odvetví pracovalo aj najviac občanov z Ukrajiny s informačnou kartou na území SR, a to 1 064 osôb,“ informovali z tlačového odboru ministerstva.

„Najviac ich pracuje už tradične v automotive, elektrotechnickom priemysle, logistike a stavebníctve,“ potvrdil Branislav Jančuška, z personálnej agentúry Grafton Slovakia.

Mnohí Ukrajinci sa na Slovensku usadili natrvalo a žijú tu spolu s rodinami. Tí, ktorí majú ukrajinské občianstvo, by sa však v prípade vojny nevyhli povolávaciemu rozkazu z Kyjeva. To by bola pre slovenské hospodárstvo veľká rana. Už teraz máme približne 80-tisíc pracovných pozícií, ktoré nevieme obsadiť. S odlevom Ukrajincov by to bolo ešte horšie. „Náš trh práce potrebuje kvalifikovaných pracovníkov z krajín, ktoré sú nám kultúrne aj geograficky blízke a takou krajinou je aj Ukrajina. Žiaľ tu nás už Česi alebo Poliaci dávno predbehli,“ potvrdil tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták.

Čítajte na ďalšej strane: Koľko lekárov z Ukrajiny pracuje v slovenských nemonciciach >>