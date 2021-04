Plán by sa podľa neho mal zmeniť tak, aby finančné prostriedky z neho mohli čerpať nielen štátne, ale aj neštátne zdravotnícke zariadenia. „Ak by sa návrh nezmenil, z veľkej časti slovenských pacientov, ktorí majú tú smolu, že žijú v regióne s neštátnou nemocnicou, robí občanov druhej kategórie," uviedol. Poukázal na to, že historicky najväčšia investícia do slovenského zdravotníctva vo výške viac ako 1,1 miliardy má skončiť v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Podľa ANS ide o "diskriminačné rozhodnutie", ktoré poškodí celý sektor zdravotníctva na desiatky rokov.

Návrh plánu obnovy pre zdravotníctvo nebol podľa ANS prediskutovaný so zdravotníckymi organizáciami a obsahuje veľké množstvo nedostatkov. Asociácia kritizuje, aby bol akýkoľvek poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti diskriminovaný na základe toho, kto je jeho zriaďovateľ alebo vlastník. „Žiadame, aby pred rozhodnutím o investíciách bola vykonaná dôkladná analýza potrieb zdravotníctva a najmä optimalizácia siete nemocníc," zdôraznil Petko.

ANS preto spúšťa kampaň "Pomôž svojej nemocnici". Vyzýva občanov, aby svojou podporou prispeli k zmene tohto rozhodnutia a pomohli zabezpečiť investície pre svoju nemocnicu na webovej stránke www.pomozsvojejnemocnici.sk.

