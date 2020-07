Zdaniť treba všetko, a to aj prepitné. Takýto prístup sa nepáči čašníkom, majiteľom reštaurácií či kaviarní a najnovšie ani poslancom koaličného Sme rodina.

Prepitné by malo byť oslobodené od daní a odvodov. Takýmto spôsobom by sa malo pomôcť zamestnancom v segmente hotelov a reštaurácií. Uviedli to dnes na brífingu v Národnej rade (NR) SR poslanci Sme rodina Martin Borguľa a Ľuboš Krajčír. Návrh zákona s týmto cieľom chcú predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu.

Borguľa poukázal na to, že počas koronakrízy si ľudia z hygienických dôvodov zvykli viac platiť kartou ako hotovosťou. „Ten tringelt je svojím spôsobom váš osobný dar obsluhujúcemu personálu. Keď to však platíte takto kartou, tak z toho tringeltu treba odpočítať daň z pridanej hodnoty (DPH), treba z neho odpočítať odvody, treba z neho odpočítať ďalšie daňové zaťaženia a v konečnom dôsledku ten človek z toho 2-eurového tringeltu dostane možno 0,90 eura," podotkol.

Ak ste si doteraz mysleli, že tringelty išli priamo do vrecka čašníkom, mýlili ste sa. Poďakovanie za služby vo forme prepitného sa podľa dnes platných zákonov musí zdaňovať ako každý iný príjem. Zákon hovorí, že každý podnikateľ či jeho zamestnanec musí tržbu za predaj tovaru či poskytnutej služby zaevidovať do fiškálnej pokladnice.

Všetky bankovky, mince či stravenky je čašník dnes povinný vložiť do kasy, zaevidovať ako vklad a následne zdaniť. V opačnom prípade im hrozí mastná pokuta. Ak kontrolóri zistia, že sa v pokladnici nachádza prebytok, ktorý čašník nevie zdokladovať, označia tieto peniaze za tzv. "čierne peniaze". V tomto prípade môžu obchodníkovi udeliť pokutu od 30 do 3330 eur. A nezáleží na tom, či má zamestnanec tringelt v peňaženke, v poháriku či v pokladnici.

Návrh plánujú poslanci predložiť aj na Koaličnú radu. Spolupracovať na ňom chcú aj s ministerstvami dopravy, financií a práce. Skonštatoval, že s týmto návrhom súhlasí aj Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS).

Borguľa dodal, že ako poslanci nemôžu v legislatívnom procese fungovať v tzv. zrýchlenom režime. „Preto ja rátam, že prvé čítanie v septembri, neskôr druhé, tretie a platnosť zákona od 1. januára,"priblížil.

