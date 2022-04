Presnú odpoveď na otázku, prečo Vladimír Putin rozpútal krvavé peklo na Ukrajine, pozná asi iba on sám. Mnohí ľudia aj z radov odborníkov však začínajú pochybovať o duševnom zdraví šéfa Kremľa. Spochybňujú ho dokonca aj tí, ktorí sa doteraz netajili sympatiami voči Putinovi, ako napríklad český prezident Miloš Zeman, ktorý hneď po vypuknutí vojnového konfliktu prekvapil tvrdým vyhlásením: „Mýlil som sa, šialenca treba izolovať.“

Je Putin skutočne šialencom? Lekár Martin Kalaš z Psychiatrickej nemocnice P. Pinela v Pezinku hneď na úvod pripomína, že žiaden psychiater nemôže určiť diagnózu ľudí, ktorých nevyšetroval, navyše v prípade, že ich vyšetroval, tak o diagnóze nesmie hovoriť. Hodnotiť niekoho duševný stav na diaľku, len cez vystúpenia a prejavy nie je úplne možné. Predsa len Putinovo vystupovanie a hrozba, akú v súčasnosti pre svet predstavuje, nemusí vyvierať z prítomnosti duševnej poruchy.

Naopak, podľa Kalaša je omnoho pravdepodobnejšie, že netrpí žiadnym psychickým ochorením. „Je to dôležité povedať aj preto, lebo pripisovať konanie zla a nemorálnosti duševnej poruche, je svojím spôsobom nielen hanlivé, ale aj nepravdivé. Byť zlým človekom nie je prejavom duševnej poruchy v psychiatrickom zmysle. Ľudia trpiaci duševnými poruchami nemusia a dominantne ani nekonajú protispoločensky. Zväčša najväčším utrpením prechádzajú práve oni sami. Preto dávať istú skratku medzi zlobu a duševnú poruchu je nevhodné a nesprávne,“ tvrdí lekár, ktorý sa zaoberá psychotickými a afektívnymi poruchami.

Problém nastupuje niekde inde. Základom na rozpútanie krvavého teroru môže byť fakt, že Putin je pri moci už príliš dlho. Hlavou Ruska s neobmedzenou mocou je už vyše 20 rokov. Celé desaťročia buduje svoj mediálny a vzťahový obraz podľa svojich predstáv. „Moc korumpuje a neobmedzená moc korumpuje neobmedzene. Problém dlhodobých vládcov takmer s neobmedzenou mocou je, že často (ak nie vždy) stratia kritický pohľad na seba. Je veľmi ľahké podľahnúť pocitu veľkosti a jedinečnosti vlastného ja. Stať sa sám sebe modlou. A jediným životným cieľom. Utopiť sa pre vlastný odraz vo vode,“ vysvetlil Kalaš.

Takéto prípady sme už v histórii zaznamenali viackrát, dnes sa o nich učíme v učebniciach dejepisu, kam sa pravdepodobne snaží krvavou cestou prepracovať aj Putin. „Nebolo by to prvýkrát, keď muž (ženy zrejme majú rovnakú tendenciu, ale evolučne sa radšej držia v pozadí), najmä starnúci muž prežívajúci viac a viac trpkosť drobných aj veľkých životných sklamaní, začne preceňovať predchádzajúce úspechy, pripisovať ich svojej genialite a výnimočnosti. A začne cítiť hnev a potrebu zanechať odkaz. Zvečniť sa v línii existencie ľudstva. Dosiahnuť nesmrteľnosť. Keď nie faktickú, aspoň ideovú,“ opísal psychiater s tým, že takýto človek nie je v stave, ktorý by sme mohli nazvať „normálnym“, ale nemusí ísť ani o duševnú poruchu.

Tieto pochody majú najbližšie k poruche, ktorú označujeme pojmom psychopat, no to je podľa Kalaša zjednodušujúce a nepresné. „Zlo, nezvládnutý hnev, potreba nasycovania až závislosť na budovaní vlastného dokonalého obrazu a potreba zaháňať úzkosť z prirodzeného konca vlastnej existencie nie je nutne duševnou poruchou. Často je to známka nezvládnutia vlastného života,“ dodal Kalaš.

