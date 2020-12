Problémy mladého muža sa začali v inom zdravotníckom zariadení, kde mu ešte koncom novembra operovali koleno. Po zákroku sa najskôr zdalo všetko v poriadku, no po štyroch dňoch prišli komplikácie. Teploty do 38,5 °C, na ktoré nezaberal paralen ani studené sprchy. Rozhodol sa preto vyhľadať ústavné zdravotnícke zariadenie. „Doktor ktorý ma operoval, mal známeho v nemocnici Alexandra Wintera v Piešťanoch, kde mi vybavil hneď na druhý deň operáciu,“ opísal Filip na sociálnej sieti.

Tam sa podľa neho „začala zábava“. Lekár Hendrich, ktorý ho mal operovať, mu vraj hneď na začiatku oznámil, že keby sa niekto pýtal, tak má tvrdiť, že je jeho rodinný príbuzný. „Bolo to z dôvodu, že sa bál, že sa o mne dozvie riaditeľ nemocnice Štefan Kóňa,“ vysvetlil Filip. Problémom malo byť to, že ako pacient nepatril do spádovej oblasti piešťanskej nemocnice.

Od operácie očakával, že mu do kolena zavedú hadičky, ktorými sa bude rana nasledujúce dni preplachovať a dezinfikovať. O to väčšie bolo jeho prekvapenie po zákroku. „Riaditeľ nemocnice Štefan Kóňa si postavil hlavu a zabezpečil, aby mi žiadne hadičky do kolena nedávali, nech sa to len narýchlo prepláchne a kašlať na jeho zdravie. Túto verziu mi nepriamo potvrdil aj doktor Hendrich ktorý mi povedal že ho mrzí, keď na takéto hlúpe boje dopláca pacient,“ opísal v príspevku, ktorý mal po dvoch dňoch vyše 5-tisíc zdieľaní.

To však zďaleka nebolo to najhoršie, čo zažil. Operatér sa podľa neho napokon rozhodol, že mu do kolena predsa len hadičky zavedie, aby sa infekcia nerozšírila. „Kvôli riaditeľovi Kóňovi to ale jednoducho nemohlo byť spravené operačne a oficiálne, lebo by to zatrhol. Preto sa doktor Hendrich rozhodol, že mi tento zákrok spraví na čierno zaživa rovno na posteli v nemocničnej izbe,“ posťažoval sa Filip.

Potom zažil najväčšie muky. Do „živej“ rany mu podľa jeho slov pchali nožnice, ihlicu, bez potrebnej anestézy mu rezali kožu skalpelom, vyhlbovali ranu palcom, atď. „Opisovať nejakú mieru bolesti ktorú som prežíval, je zbytočné a opísať sa to ani nedá. Sestry okolo sa len neveriacky prizerali, zakrývali si ústa a hotové boli aj tie ktoré sú v nemocnici vyše 30 rokov,“ dodal mladík.

Filipa napokon po tomto zákroku ešte v horúčkach previezli z Piešťan do Bojníc, čo je spádová oblasť, do ktorej patrí. Tam sa začal jeho stav zlepšovať a tvrdí, že je o neho dobre postarané.

