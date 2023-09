Aj vy patríte k tým, čo ráno v rýchlosti hodia niečo do seba a utekajú do práce? Nie je to ale správne. A, navyše, zvyčajne to, čo do seba hodíme, ani "nešmakuje" nášmu žalúdku. Najmä nie tieto tri veci...

Svet sa síce nezrúti, ak si ich občas na raňajky dáte, ak to ale budete robiť pravidelne, vášmu telu to neprospeje. A ktoré to sú? Tou prvou je nami milovaná káva.



Piť ju nalačno a nedať do žalúdka už nič iné, nie je v poriadku. Hoci sa vo väčšine domácností považuje za základný ranný nápoj, zubári pred ňou varujú. Káva má kyslý chemický účinok a môže postupne nahlodávať zubnú sklovinu, najmä ak sa konzumuje skoro ráno nalačno, kedy je tvorba slín pomalšia. Navyše jej tmavé pigmenty vedú k zafarbeniu, preto je v záujme ochrany zdravia úst vhodné minimalizovať rannú konzumáciu kávy a načasovať ju až po raňajkách, aby sa znížil erozívny účinok na sklovinu.

Druhé v poradí sú tiež obľúbené citrusové plody a ovocné šťavy. Aj v tomto prípade platí to čo pri káve. Ráno je tvorba slín pomalšia, čo znižuje prirodzenú obranu úst proti kyselinám a rôznym baktériám. Pre ochranu zubnej skloviny a celkového zdravia úst je vhodné voliť menej kyslé jedlo. Citrusové plody ako pomaranče, grapefruity a citróny obsahujú kyselinu citrónovú, ktorá môže oslabiť zubnú sklovinu – inými slovami, riziko vzniku zubného kazu sa zvyšuje, ak sa konzumuje skoro ráno.



A do tretice sú to cereálie, o ktorých si väčšina z nás si myslí, že sú skvelou voľbou na raňajky, keďže sú jednoduché, pohodlné a rýchle. Áno, ale sú vyrobené z rafinovaných, vysoko spracovaných zŕn a je pridaných mnoho ďalších prísad vrátane cukrov. Navyše, majú vysoký glykemický index, teda po jedle zvyšujú hladinu cukru v krvi a po krátkom čase môžu opäť vyvolať pocit hladu, čím sa zvyšuje riziko obezity, srdcových chorôb a cukrovky.



Vhodnejšie sú prírodné ovsené vločky a kaše, ktoré telu dodajú potrebnú vlákninu a sú nielen rýchle, ale aj zdravá - navyše sa dajú pripraviť a variovať na tisíc spôsobov a jednoducho si ich dochutíme napríklad semienkami.