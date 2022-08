Sporenie vždy závisí od času, počas ktorého ste ochotní sporiť, a od cieľov, na ktoré sporíte. Martina Štérová, PR manažérka 365.invest vysvetlila, ako to vlastne so sporením v skutočnosti je a čo všetko jednotlivé typy sporení obnášajú.

"Štandardne hovoríme o sporení krátkodobom, strednodobom a dlhodobom. Dnes už však nestačí vybrať si jedno riešenie. Vhodné je nakombinovať balík riešení podľa individuálnych potrieb sporiteľa," hovorí.

Podľa manažérky je dobré odkladať si peniaze niekoľkými spôsobmi. "Na to, aby sme boli ekonomicky fit, by naše ideálne finančné miery mali byť 10:20:30:40. 10 percent by sme mali byť schopní odložiť si každý mesiac bokom do finančnej rezervy, ktorej sa dotkneme len v prípade núdze a štandardného sporenia v banke pre nečakané výdavky, 20 percent sporiť na starobu prostredníctvom strednodobého a dlhodobého sporenia, napríklad prostredníctvom II., III. piliera a investovania, 30 percent by malo ísť na pôžičky (úvery, dlhy) a 40 percent možno spotrebovať," uviedla príklad, ako by mali mať ľudia nastavené sporenie.

Na potrebu budovania finančnej rezervy by mali hlavne myslieť ženy, pretože ich priemerné platy sú v porovnaní s mužmi nižšie približne o 30 %, čo sa odráža aj na nižších dôchodkoch. Rozdiel mesačného dôchodku je výrazný, blíži sa k 100 eurám. "Významným faktorom je aj život na materskej a rodičovskej dovolenke. O to systematickejšie a s konkrétnym sporiacim plánom by preto mali sporiť ženy," pripomína Štérová.

