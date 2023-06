Zbožňovali ju Egypťania, kde bola jednou z najobľúbenejších korenín. Jej časti boli nájdené v hrobke v Karnaku, používali ju v starovekej Indii, Číne aj Japonsku.



Dnes si ju už na trámy v dome na privolanie lásky síce nik nevešia, nevplietame ju ani do vlasov ženíchov a neviest, obľúbená je však stále. Najmä v letných mesiacoch si ňou s radosťou osviežujeme nápoje. Má však nespočet iných výhod a zdravotných benefitov.

Mäta je trvalka, ktorá dorastá do výšky 80 centimetrov. Má mäkké, veľké a tmavo zelené listy pokryté chĺpkami, ktoré voňajú po mentole a sú chladivé. Prospievajú jej vlhké, ale aj slnečné miesta a kvitne od júna do septembra.



Zbierajú sa listy alebo vňať tesne pred kvitnutím. Najlepšie na dopoludnie, kedy obsahuje maximum silíc. Môžeme ju aj sušiť, ale skladovaná má byť bez prístupu vzduchu a vlhkosti, aby nestratila arómu.



Obsahuje mnoho účinných látok: silice s obsahom mentolu, flavonoidy, triesloviny, horčiny.



,,Mäta dodáva organizmu vitamíny ako sú A, B a C, draslík, fosfor, horčík, mangán, meď, sacharidy, sodík, tuk, vlákninu, železo, vápnik, zinok, omega 3 a 6 mastné nenasýtené kyseliny" vymenúva pozitíva rastlinky Zuzana Klinčáková, vedúca odboru podpory zdravia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.



Výborným je z nej aj čaj. Ako na jeho prípravu? Jednoducho: Zalejeme čerstvé a umyté lístky horúcou vodou. "Čaj je vhodný pri žalúdočných problémoch aj na upokojenie nervozity. Je výborným pomocníkom pri prechladnutí, kašli," tvrdí odborníčka.

