Aj keď minimálna mzda od budúceho roka porastie o 23 eur a zvýši sa zo súčasných 623 na 646 eur, príplatky za prácu v noci, v sobotu a v nedeľu ostávajú zmrazené. Pracovníci v odvetviach, kde sa pracuje aj v neštandardný čas, si preto budúci rok nepolepšia.

O stopke pre príplatky za prácu sa rozhodlo už minulý rok. Mnohí zamestnávatelia sa v čase koronakrízy obávali, že ich zvyšovanie príplatkov celkom dorazí. Tento rok sa síce ešte zvýšili, no od budúceho roka ostávajú zmrazené.

Príplatky dostávajú nielen predavačky, ale aj státisíce ľudí vo fabrikách, kde sa pracuje na zmeny. Existujú však odvetvia, ktoré by zvyšovanie príplatkov neutiahli. Napríklad pre menšie pekárne by to mohlo tak navýšiť mzdové náklady, že by to nemuseli ustáť.

