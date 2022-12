Cez leto mieria davy turistov na pobrežie, v zime tieto turistické miesta zívajú prázdnotou. Dianie sa presúva do vnútrozemia, pričom epicentrom je hlavné mesto Záhreb. Z Bratislavy ste tu autom za 4 a pol hodiny, a to bez upchatých diaľnic a kolón, na ktoré sme zvyknutí z letných mesiacov. Ak preferujete leteckú dopravu, do Záhrebu lieta priama linka z Viedne, pričom let trvá len 45 minút.

Vianočná atmosféra v metropole Chorvátska odštartovala 26. novembra, keď sa otvorili trhy a celé mesto osvietili farebné svetielka. Záhrebské vianočné trhy získali ako jediné status najlepších v Európe trikrát za sebou, a to v rokoch 2016 – 2018. Stánky sú tu naozaj všade, do nosa vám udrie varené víno, medenjaci (medovníčky) a, samozrejme, fritule. „Vianoce by neboli Vianocami bez fritule, malých guľatých šišiek posypaných práškovým cukrom a naplnených rumom a hrozienkami,“ prezradil nám predavač. Okrem cukru vám ich posypú škoricou alebo čokoládou.

Ak túžite po silnejšom gastronomickom zážitku, určite navštívte mesto Varaždin, bývalé hlavné mesto Chorvátska. Nachádza sa severnejšie od Záhrebu (z Bratislavy len 3 a pol hodiny cesty) a ponúka unikátne stánky. V jednom z nich vám dokonca navarí víťazka chorvátskej verzie kulinárskej súťaže Masterchef. „Prídite sa zahriať chutným vínkom alebo čajom, ochutnajte moje chuťovky s tradičnými klobáskami alebo trhaným mäsom a prežijeme spolu príjemný vianočný večer,“ pozýva Maria Gregoric.

Mesto Varaždin prezývajú aj „Malá Viedeň“, a to najmä vďaka prepychovým historickým budovám a množstvu kultúrnych a spoločenských udalostí. V období Vianoc skrýva ešte jedno prekvapenie, ktoré ocenia najmä deti. V jednej z uličiek býva dvojmetrový dedo Mráz. S radosťou vám ukáže svoj prezdobený domček, môžete si s ním spraviť fotku, a ak ste poslúchali, dostanete od neho aj bonbón.

