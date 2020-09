Toto už prepískol! Druhý najvyšší ústavný činiteľ Igor Matovič (OĽaNO) zrejme včera nemal svoj deň. Najskôr ho rozhneval rekordný denný prírastok 419 prípadov, po ktorom obvinil Slovákov z teatrálneho ignorovania opatrení, potom sa pustil do bývalého poradcu expremiérky Ivety Radičovej za to, že komentoval kauzu okolo Matovičovej manželky Pavlíny. Odborníci premiérovi odkazujú: Mal by už konečne začať vážiť slová!

Premiérov zlý deň odštartovali aktuálne čísla o stave nakazených. Rekordných 419 nových prípadov premiéra vyprovokovalo k tomu, aby Slovákom oznámil, že sme si to pokazili. „Nerozvážnosť, ľahkovážnosť a egoizmus zvíťazili. Neustále útoky, spochybňovanie nebezpečnosti covidu, teatrálne ignorovanie opatrení, vysmievanie sa z tých, ktorí ich dodržujú... priniesli svoje výsledky. Výsledky boja za slobodu, ktorý teraz slobodu zoberie všetkým,“ rozohnil sa premiér.

Slovákom vraj veril, že si budú vážiť väčšiu slobodu a budú sa správať rozumne, no národ ho sklamal. „Bohužiaľ, sklamal som sa a evidentne sme zodpovednosť vo vlastných rukách neuniesli. Sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii... a dnes sme na je počiatku,“dodal predseda vlády.

Podľa sociológa Michala Vašečku by premiér nemal takto útočiť a všetkých hádzať do jedného vreca. „Určite by mal skôr povzbudzovať. Mne sa ten status nie úplne pozdáva, lebo je plný generalizácie, akoby všetci nedodržiavali opatrenia či ich spochybňovali. Zároveň, keď už hovorí, že niektorí spochybňujú, tak nech ich pomenuje, aby bolo jasné, o kom sa bavíme. Či sú tu konkrétne skupiny, ktoré spochybňujú napríklad rúška, ako aj politické strany. Vtedy to má zmysel,“ zhodnotil odborník premiérové slová.

Namiesto útokov by mal Matovič podľa Vašečku riešiť, ako je pripravené zdravotníctvo, ako sú pripravení epidemiológovia, či sa počas leta zvýšil počet ľudí, ktorí budú obvolávať kontakty. „Vždy môžeme obviňovať ľudí, vždy môžeme ukazovať prstom na ľudí, ktorí niečo nedodržiavajú. No lockdown, ktorý sme tu mali, sa mal využiť na prípravu inštitúcií, pretože bolo jasné, že žiadna očkovacia látka do jesene nebude a na jeseň pandémia vypukne. Teraz sa, bohužiaľ, prejavuje, že nie sme celkom pripravení a to je rozdiel napríklad oproti Nemecku,“ uviedol sociológ.

Vašečka tiež vláde radí vniesť do komunikácie viac jednotnosti. Nie je šťastné, ak jeden deň niečo minister zdravotníctva Marek Krajčí vyhlási a na druhý deň to premiér Matovič poprie. „Nesmú to byť informácie, ktoré si odporujú alebo sú nekonzistentné. To je nebezpečné,“ upozornil Vašečka.

