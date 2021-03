Čo spravila vláda za rok pre slovenských zdravotníkov? Túto otázku sa pýta lekár a člen krízového štábu Peter Visolajský. Upozornil na fakt, že kým lekár, ktorý sa nakazil pri práci dostal za PN-ku 36 eur, pacientov prevážame vládnym špeciálom do Nemecka za tisícky eur, pričom k prevozu by vôbec nemuselo dochádzať.

Už to nezvládame. Bez pomoci zvonku by bola u nás situácia veľmi zlá. Našťastie nám podali pomocnú ruku Rumuni, Poliaci a aj Nemci. V sobotu prijala nemecká spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko slovenského pacienta s COVID-19. Z Bratislavy letel takmer 1000 kilometrov do nemeckého Dortmundu prostredníctvom vládneho špeciálu.

Účet za prevoz bol podľa Visolajského poriadne mastný: „Letová hodina lietadla A319 je približne 4200 eur + letiskové poplatky.“ Ako uviedol, cena však nie je pri záchrane ľudského života dôležitá: „Takýto čin Ministerstva zdravotníctva sám o sebe je chvályhodný. Ak týmto prevozom pacienta zachránime, budem veľmi rád. Problém je inde.“

Upozornil na fakt, že Slovensko sa dnes prosí o pomoc ostatným krajinám, aby nám poslali svojich zdravotníkov, prosíme, aby nám liečili našich pacientov, lebo Slovensku chýbajú lekári a sestry. Máme nakúpené drahé ventilácie a tie sú zabalené v krabiciach v sklade, lebo ich nemá kto obsluhovať.

„Dusiaceho pacienta teda naložíme do vládneho špeciálu a za značnej medializácie ho teatrálne prevážame do Dortmundu a tvárime sa ako hrdinsky sme to vybavili... Zamýšľa sa niekto prečo nemáme viac personálu v nemocniciach? Ja veľmi dobre viem, že je to vizitka predchádzajúcich vlád, ale čo spravilo súčasné ministerstvo pre svojich zdravotníkov?“ pýta sa Visolajský.

